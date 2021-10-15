今日的文章要祭奠一位非常之好的摯友，他的名字叫江迅。江老是令人敬重的資深傳媒人，享負盛名。雖年過七十，但身體素來健康，精力充沛，可前日傳來噩耗，他已往生，實在令人感到震驚和錯愕！

5天前江老因發燒及抽搐進了仁濟醫院急症室，翌日醫生卻說無大礙，可以出院回家休息。晚上又再發作，嚴重抽搐加上全身疼痛，家人急召救護車送院醫治。但在新冠疫情下，公營醫院不容許親友陪伴或探病，江老只能用手機和家人聯絡，他告訴太太，痛了叫了十幾廿個小時，一直沒人理他。家人也跑到病房外守候，卻見不到醫生，心急如焚。之後突然就傳來噩耗，他已撒手塵寰！

事實上，江老的情況，已不是第一次聽聞。去年底，梁美芬議員的好友李偲嫣猝逝，就因醫療失誤，病人一直被拖延，未能及時取得醫治而引致死亡。梁美芬為故友討公道，追究問責官員交出事件報告。至今相信問題還未解決，至少筆者未有看到任何最新的發展。

香港公營醫療質素亦參差不齊，病人好不好彩就視乎去了哪間醫院。筆者認為第一時間給予病人關顧，就是基本的責任！筆者明白到香港醫療系統面對醫生不足，醫務人員工作過勞，根本分身乏術。因此，政府必須「的起心肝」，加快引進更多境外醫生來港，徹底督導醫管局調整各醫院的運作，全面提升治病效果！

立法會剛剛通過了《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，賦權醫務委員會更大權力去加快海外招聘醫生，以改善醫療服務水平，筆者希望在未來3個月內情況得以改善，筆者會加以注視，不要大門開了，小門還未開。做事一定要急民之所急，公眾的利益是我們優先關注！

雖然江老之死，原因未明，但從其家屬所知，醫院將病人置之不理，延誤醫治可以是醫療疏忽，不過實情仍待調查。無論怎樣也好，觀感上的確非常差勁！對於任何病人都應該要快速去處理，那怕是一句寒暄，心理上也能起到安慰的效果。

醫生雖看慣病人生死，但未必個個能看透人生。給醫生「醫者父母心」、「再世華佗」、「懸壺濟世」、「仁心仁術」等稱譽，除讚賞他們醫術精湛之外，還認同他們的醫德和愛心。相信我們香港培養出來的應該不是一些麻木不仁的白袍醫生吧！我們要確保江老的死，絕不是輕於鴻毛！