美國近日外交動作頻頻，既派出國務次卿努蘭到訪莫斯科，試圖緩解美俄近年因克里米亞事件、俄國被指干預美國大選等而變得緊張的關係；又安排國家安全顧問沙利文放風，表示願與北韓無條件見面。山姆大叔拉攏俄羅斯與北韓，想在亞太地區打甚麼算盤已明顯不過。

其實努蘭出訪俄羅斯，未抵埗已被打臉。皆因努蘭屬於俄羅斯制裁名單之列，美國得為此從制裁名單上移除部分俄國官方人士作為交換。但即使成行，俄方亦表明普京無打算接見。難得努蘭落力演下去，以「回來俄羅斯處理雙邊關係真好」賣口乖，但在閉門會晤後，俄外交部在聲明中表示，俄方建議取消近年來雙方採取的所有限制措施，重申美方採取對抗路線只會讓俄美關係進一步惡化。

這還不止，普京在另一場合表明俄方同意與中方合作建設另一條貫通兩國的天然氣管道，更形容中方是俄方最可靠夥伴。美國人熱臉孔連環貼上冷屁股，想在反華路上先與俄方打招呼，計謀不得要領。

至於，沙利文與到訪華盛頓的南韓國家安保室室長徐薰會談，韓聯社事後引述青瓦台消息指，沙利文在會上表示，美國不推行敵視北韓的政策，重申願與北韓無條件見面。外界認為，是美方特意回應北韓領袖金正恩日前提出，美國近日多次向平壤釋出不敵對的信號，卻無依據令人信服。

值得留意的是，北韓朝中社日前發表文章，指日本計劃為海上自衞隊及海上保安廳部署20多架美國製無人偵察機，必要時可搭載武器，變身無人攻擊機等舉動極為危險，批評日方辯稱為了遏制中國的海軍活動，實際為擴軍活動合法化，指日本是破壞地區和平及穩定的真正主謀。聽鑼聽聲，聽話聽音，美國人玩的外交遊戲，北韓人挑通眼眉。