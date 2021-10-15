不少人說香港愈來愈「大陸化」，講着講着，像是天要塌下來，但特區漸與內地融合，一定是壞事嗎？別的不說，單計珍惜和重視人命，中國就可能勝過絕大部分民主國家。

新冠肺炎疫情是對全球各國一場最公道、客觀的考核，西方傳媒往往將歐美國家描述成人道主義的典範，而共產中國則是殘民以逞，視人命如草芥。然而，疫情爆發至今快將兩年，試攤開成績表一看，按比例計算，因染疫而死的中國人，每31萬人之中有一個，很多香港人趨慕的亞洲民主國家日本，是每7,000人有一個，中日對比之大，猶如天地懸隔。

不過，日本的抗疫成績卻比英、美兩國好多了，因染疫而死的英國人，每490人之中有一個，美國更糟，每450人之中就有一個。疫患最熾烈時，白宮前主人特朗普還天天去打高球。中美兩國政府，誰更重視百姓的生命安全，豈非不言自明？

香港漸趨「大陸化」或許是好事，正因如此，市民生命才得到更大的關心和保證。在今次疫情之中，比較亞洲四小龍，南韓是每兩萬人有一個因染疫而死，台灣每2.8萬人有一個，新加坡每3.1萬人有一個，香港的成績最好，每3.5萬人才有一個。四地之中，以香港的管治被視為最不民主，最像中國內地，但偏偏在疫患中，就最能保障人民的生存權利，這個現象難道不值得深思嗎？

新加坡的抗疫成績一度十分優良，近日卻漸趨崩潰，天天都有許多人因染疫而病故。獅城這類民主國家也跟歐美多國一樣，往往將GDP數字的重要性，置於人民的生命安危之上。該國近期提倡要「與病毒共存」，為了實行新措施，卻不惜每天都讓部分國民，無法再生存下去。