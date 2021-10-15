香港近年諸事不順，政府施政一味吹水要提升管治能力，冇錯，係升咗！一個個泡泡向上升！天上浮雲如白衣，斯須改變如蒼狗！浮雲變化多端，多姿多采，對民生有實質助益嗎？答案係「得個吉」！

大家都睇到，香港久矣乎不知「速度」為何物！有的，就係政府工程一味出現沉降！阿哥，短短一個月，連環爆出3宗政府工程相關嘅沉降事故。最新一單係啟德醫院工程，疑地樁打不穩，沉降超標，喺風雨中急煞停！

呢，仲有就係本港各大學排名又跌跌不休，香港近幾年可謂諸事濕滯！英國《泰晤士高等教育》（THE）公布2022年大學喺法律、商業及經濟學、社會科學等學科嘅最新排名。本港多所大學喺不同排名中均告下跌，其中喺法律科上榜嘅本港大學排名更大插水，香港大學喺法律科嘅表現下跌咗15位排名第36；城大則下跌咗25位至排名第56；中大更跌到四腳朝天，排名滑落至第101至125之間，即係百名不入。

香港大學嘅法律學科一向都不及新加坡國立大學，依家更急降，反而新加坡國立大學則從原先第12位又提升咗4位，去到排名第8，睇怕港大揸火箭都追唔上！但望隨着學生會被整頓，矗立咗港大校園近四分之一世紀嘅「國殤之柱」被移走後，港大校園回歸清淨，校園不再政治化，重回「做高深學問」嘅地方，學生砥礪德行，重拾敬畏之心，則港大這所百年老店，老朽相信會再現光芒！

走筆至此，諗起一則軼事；曾有人問章太炎：先生嘅學問係經學第一，還是史學第一？大師朗笑三聲，答道：實不相瞞，我是醫學第一。大師的話，充滿慧思，經世致學，說到底，並非吹水，一字用萬字去解說又如何，還不如醫人救命實際！