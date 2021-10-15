林鄭行政長官自做完香港派駐倫敦經濟貿易辦事處處長回港後，做過常任秘書長、局長、政務司司長，服務過3任行政長官，如她所言，是有幾十年政府行政經驗。基此推論，理應在貫徹中央政府要求做好3場選舉、貫徹愛國者治港的原則和要求，比任何人都更心領神會。可是，《施政報告》雖北望神州，但仍忽視解決香港深層次矛盾。

首場選舉委員會的選舉，埋門一腳的點票工作竟出現從未有過的混亂，不足5,000選票的開票，結果用了14個小時才公布，令人憤怒和失望。可是「亡羊」仍未見如何「補牢」，未見公開交代會有何補救措施，防止立法會選舉在疫情大爆發下產生混亂。另一方面，也沒看到當局如何解決在兩地未通關的情況下，分隔在內地的選民如何確保不喪失投票權利。對此重中之重，《施政報告》沒有交代如何解決。

其實，行政長官擁有絕對的權力決定立法會的會期，及每年在立法會宣讀《施政報告》及財政預算案的時間安排。基此，行政長官在貫徹愛國者治港理念和新的選舉制度方面，完全可以在時間的安排上很好配合第7屆立法會的選舉安排和就任後工作開展。基此，本屆政府最後一份《施政報告》沒有理由不可以安排在明年1月，待第7屆立法會開鑼時宣讀，讓新一屆新立法會一氣呵成審理和跟進《施政報告》及隨後發表的財政預算案。

再者，中央政府明確指出實現愛國者治港的根本目的，是要解決香港長期存在的深層次矛盾，中央駐港官員落區示範調研和宣講，又親民又發聲，表達中央高度關注民生，已搜集了6,000條民意，並轉給特區政府，可是《施政報告》只講發展，避談透過稅收二次分配，仍然傾向維護既得利益集團。