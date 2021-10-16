產評：美借力對華幣戰　弱日圓當爛頭卒

中美博弈，貨幣戰正暗暗開打！近期市場在消化美國將啟動「收水」的消息，隨着美國和日本的貨幣政策一趨緊一寬鬆，日圓兌美元持續貶值。可近期日圓貶值的幅度，卻已超乎日本經濟基本面和市場預期，實不尋常。眾所周知，美日是親密盟友，這波日圓超貶，實際上好可能是衝着中國而來，圖謀以日圓貶值加強日本高技術出口的優勢，乘「電荒」之際重擊中國製造，為貨幣戰揭開序幕。中國將如何應戰？人民幣能否繼續保持定力？勢成市場焦點！

疫情爆發以來，全球央行瘋狂「放水」救經濟，尤其歐、美的積極財政政策和超常規的寬鬆貨幣政策，至今尚未退場，市場流動性氾濫，加上次季東南亞疫情反彈，不少資金和製造業訂單就流往中國市場，變相提供「護城牆」，讓經濟率先走出疫情的中國，可藉機展開一連串去槓桿、調結構、強監管的措施，而又能盡量將市場震盪降至最低。

至於美國，通脹壓力正不斷升溫，最新經濟數據顯示，雖然非農就業數據遜預期，惟頗大程度與不少人寧願繼續炒股、炒樓、炒虛擬貨幣，都不願打工有關，實況是勞工市場需求暢旺，這體現於工資上升及失業率下降。隨着物價持續上升，季內美國料會如期定出「收水」時間表，促使美元走勢轉強。

值得留意的是近期日圓兌美元走貶，幅度較美元升值更大，更創逾3年低位，超出了市場預期，明顯破壞了不競爭貶值的「規矩」，但美國並無表示不滿。且別忘記這現象的背景是9月中旬以來，日本政局和新首相底定，又時值中國製造業正備受大規模限電影響，日本政府如此巧合放手讓日圓大幅貶值，好大機會是配合盟友美國出招，衝着中國製造而來。

同一時間，見到亞太區除日本外，南韓和台灣兩大高端製造地區的貨幣皆現貶值趨勢，即日韓台3大全球高端製造地區的貨幣同時趨貶，誠然會對中國製造帶來實質壓力。更實在的是日本擁有不少關鍵技術和零部件，今年以來日圓兌每美元大貶逾一成，絕對不是小幅度，惟據其財金高官最新的回應，不見得有任何意圖干預日圓匯價。相對而言，若人民幣維持相對強勢，內地出口業必然受累，並加大經濟下行壓力。

理論上，今年亞太區經濟備受疫情反彈衝擊，貨幣貶值有助加強出口競爭力，推動經濟復甦，惟事態發展還須視乎美國「收水」速度及通脹表現，若通脹惡化，迫使各大央行加快上調利率，這場疫後資本爭奪戰，還有好戲在後頭！