正論：冬季流感又殺到　抗疫不能掉輕心

經過兩場風暴洗禮，香港天氣明顯轉涼，天文台預測下周初氣溫低見攝氏20度。深秋過後便是冬天，意味冬季流感即將大舉來襲，新冠疫情雖然稍為緩和，但要是港府掉以輕心，難保病毒又再有機可乘。食衞局局長陳肇始一味叫人打針，其實除了谷針，港府還有沒有制訂應變方案？

新冠疫情稍歇，冬季流感又至。衞生署署長林文健指出，本港的流感個案迭爆，顯示形勢並不樂觀，由9月至今，幼兒中心、幼稚園及小學一共錄得261宗流感爆發，1,760人受影響，加上各國開始放寬防疫措施，或會令感染流感的人數大幅上升，並隨入境人士將流感帶到本港。同場的陳肇始則大講廢話，直言擔心病毒在冬季「特別惡」，未知會否爆發第5波新冠疫情，呼籲市民打完新冠疫苗後相隔14天再接種流感疫苗，「着完避彈衣再穿保護衣」，強調政府已購入94萬多劑流感疫苗云云。

都說港府抗疫獨沽谷針一味，對付新冠疫情固然一招用到老，現在連對付流感都是叫人打針了事，港官好做，又一實證。誠然，流感疫苗有預防功效，呼籲市民接種無可厚非，但作為主管環境衞生和統籌抗疫的高官，除了大彈「阿媽是女人」的老調，是否應有更切實可行的應變方案令市民放心？須知道，每年冬夏兩季的流感高峰期，香港例必出現大爆發，各間公院例必手忙腳亂，內科床位使用率動輒超出百分之一百，醫護人手短缺情況雪上加霜，而且死於流感的市民不在少數。早兩年因流感疫苗採購量不敷應用，公院人滿為患，港府一度遭醫護界狂轟，教訓可謂極之深刻。由此可見，單是購入流感疫苗並不足夠，一旦入院人數急增，當局是向私院買位，還是開放隔離檢疫中心供病人入住，必須及早擬定應變方案。

尤其是新冠疫情的出現導致今年形勢更加複雜，鄰近地區如新加坡，以至歐美等地都採取與病毒共存策略，只要接種了新冠疫苗便可自由出入境，以致這些國家新冠疫情爆個不休，一旦同流感交叉爆發，會否再生出更新型病毒，誰也說不準。港府口岸防疫向來漏洞百出，昨日又有免檢入境的外國領事人員確診變種病毒，足以說明一切。

屋漏偏逢連夜雨。目前幼稚園已成流感個案重災區，病毒隨時進一步向小學以至社區擴散，教育局是否有清晰的停課指引？目前的做法是，一旦確立學校校內爆發上呼吸道感染或其他呼吸系統感染個案，當局會要求相關學校或有關級別即時停課5天，並會安排其納入強制檢測公告。惟過去曾有小學校長批評指引不清晰，容易引起混亂，教育局是否意見接受、態度照舊，很快便有分曉。

這些年，香港運交華蓋，諸事不順，說到底是庸官禍港所致。除了新冠疫情欲斷難斷、流感蠢蠢欲動，本港幾乎「壟斷全球」的大鼠戊肝同樣不能小覷。奇災巨禍往往在麻痹大意之際乘虛而入，港官出名無能，防疫出名兒戲，老鼠更是愈滅愈有，福無重至，禍不單行，抗疫豈能不打醒十二分精神！