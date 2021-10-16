世界視線：美朝談判缺互信　核武障礙難克服

南韓青瓦台國家安保室室長徐薰本周訪問美國，與白宮國家安全顧問沙利文舉行會談，雙方討論了重啟韓朝和美朝對話的可能性。沙利文在會後更表示，美國不敵視北韓，願意在無前設條件下與平壤對話。

徐薰和沙利文是兩國總統政治任命的最高級別安全顧問，他們的會面自然為朝鮮半島政局的未來發展點出方向。從會談結果來看，已經出任總統9個月的拜登，終於要垂注半島和平進程了。

事實上，現在無論是美國總統拜登、南韓總統文在寅還是北韓領袖金正恩，都需要半島局勢有所緩和：對拜登來說，新冠疫情持續、阿富汗撤軍亂象及國內經濟惡化，均已嚴重打擊他的聲望，亦影響明年中期選舉前景。對於長年從事外交工作的他來說，此時若能在半島和平進程上有所突破，好歹也算是為自己的政績加點分數。

對文在寅來說，南韓將於明年上半年舉行總統選舉，基於南韓總統不能連任，他必須在任期的最後時刻，爭分奪秒達成他的半島和平理想。因此，他最近在聯合國大會上演講時，再度提出發表終戰宣言。至於金正恩領導的北韓，不僅因發展核武而長期遭到聯合國禁運，新冠疫情恐亦令經濟雪上加霜，盡快與美國展開談判、突破經濟封鎖亦是當務之急。對此文在寅政府自是看在眼裏，徐薰赴華府時就專門提到，希望此行能與美方深入探討對朝制裁問題。

沙利文表示對朝沒有敵意，又同意在無前設條件下與平壤對話，顯然是為實現美朝談判打開一扇門。但平壤又怎會不清楚，拜登關注半島和平進程是出於美國民主黨中期選舉的需要？一旦事過境遷白宮變臉，北韓仍舊擺脫不了被禁運的困局。事實上，拜登的前任特朗普就曾給予過金正恩希望，雙方甚至召開了兩輪「特金會」，結果卻不歡而散。

有了前車之鑑，金正恩現下並不急於接下美韓伸出的橄欖枝，反而要求美國以實際行動證明誠意。所謂誠意，自然是應北韓一貫要求，先解除制裁再談解除核武。白宮如果應允，一旦解除制裁後北韓拒絕棄核，則顯然又會成為拜登的另一場外交災難。