功夫茶：黃師荼毒教育界　撥亂反正要夠快

一提起香港教育，「千瘡百孔」呢個詞實走唔甩！其實，自2019年黑暴以來，再提起香港教育，更令人深感病入膏肓，唔病唔病，一病攞命！由幼稚園到大專教育，無處不充斥着黃師！如果話「教不嚴，師之惰」，咁，管不善，一定係教育局監管不力、放任自流之過！

講真，潛伏喺教育界嘅黃師，實在多如天上繁星，根本難以一一去數清楚。教育界黃師肆虐，反中亂港勢力深入校園，已是不容爭辯嘅事實。各位，一場反修例黑暴，被捕嘅學生多逾4,000人，當中甚至包括年僅11歲嘅小學生！阿哥，香港教育糜爛成咁，都真係多得黃師喺課堂上播獨，致令咁多學生被洗腦做咗炮灰。嗱！教協同黃師固然係罪魁禍首，然則教育局又豈能辭其咎？教育局對失德教師一直都「大愛包容」，見「勢頭唔對」，幾經「內心掙扎、思想鬥爭」，先有零星幾個黃師被釘牌！根本不成比例。

教育局監管無方！功夫茶絕非無的放矢！回想反修例黑暴期間，有中學生發起「全港中學人鏈行動」，共有好幾十所中學參加，手牽手築起長約2.2公里嘅人鏈！參與嘅更不乏傳統名校。2020年，連老牌愛國學校九龍塘香島中學，都有成百人喺校外築人鏈聲援疑因允奏《榮光》而不獲續約嘅教師！據統計，當其時全港至少208間學校參與築人鏈組成所謂「自由之路」！歪風已入侵中學界彰彰明甚。

各位，教育局咁都睇唔到問題嘅嚴重？而教育局局長又冇立刻從速整頓，咁算唔算係失職？當其時，有份參與嘅學校，其校長、主任、教師們難道又可置身事外？黃師充斥整個教育界，已如蝗禍人皆見之！《施政報告》依家先提出要加強教師專業操守，由下學年度起，公營學校嘅新聘教師必須通過《基本法》測試方獲得聘請。

阿哥，咁算係「亡羊補牢」？教育局局長楊潤雄尋日喺一個電台節目表示，測試暫時適用於公營學校，並會參考公務員招聘嘅考試準則，長遠會推展到直資學校及幼稚園等。佢仲補充，過去一段時間，社會有聲音要求學校做好國民及國安教育，教師作為學生嘅引導者，對《基本法》要有一定認識，所以有呢個安排。

其實，教師通過《基本法》測試，甚至宣誓效忠《基本法》又如何？若然教育局多啲巡視學校，發現問題，立刻問責校長，並撲滅於萌芽時，咁黃師自然難以突圍搞搞震！之不過，教育局甚至連「毀人不倦」嘅黃師都唔夠膽開名公告，撥亂反正又唔夠快狠準，一味和稀泥，則香港教育永遠只會淪為生蟲拐杖──靠唔住！