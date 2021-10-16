美國勢弱被迫要退守，國際爭得幾年安穩發展，但其中仍有風波暗湧，暗湧中有軍事政治舉措。不過，缺乏軍力支持，美國不敢開戰，也不願有直接的武力衝突，它的軍事挑釁作用是測試別國的底線，並希望以恐嚇來奪取政治利益。各國開始看清美國的虛弱，嚇詐便不成。沒威脅的便置之不理，觸犯底線的便來反制。俄羅斯已經擺明車馬，北韓也不懼怕，中國亦步步為營，步步緊迫，不怕逼出武力統一的行動。

拜登政府一方面希望示強於國際，挽回國內民望，同時解決國內求戰和厭戰的左右方壓力。可惜，中國、俄羅斯不合作，拜登在國內變成是左右不是人，所以民意還是大跌，他的外交政策更呈首尾不顧，自相矛盾，混亂不清。美國對中、俄等國的挑釁，弄巧反拙，得不償失，愈是如此，便愈是不知所措的亂動。拜登政府在國內政治不能借外交討好，也沒法提升經濟，反倒讓通脹與新冠疫情同時肆虐。

美國這一屆政府由紙老虎變成跛腳鴨，在國際上不可能動武，外交採主動的能力缺乏。這正是中國與俄羅斯在國際上合縱連橫的大好時機。俄羅斯是拉攏歐盟，中國是着力「一帶一路」，首先是東南亞、東亞，中國提議參加TPP貿易協議，更是主動出擊，攻入敵人陣地。今後當有更多令人讚嘆的舉措。

美國經濟困難，政府勢弱，餘下的選擇是繼續用貨幣量化寬鬆來紓解當前政經的矛盾，甚而尋求借金融危機把問題轉移外國，讓自己逃過一劫。通脹高本應加息，可是美國經濟怎樣承受加息帶來緊縮效果？勢弱的拜登政府有甚麼辦法、能量抗拒既得利益者要求擴張經濟的壓力呢？

或許美國的最佳策略是先緊後鬆。先緊便在國際美元體系裏用美元短缺來強行汰弱留強，最大的打擊是國際收支與債務不穩的外國，讓它們崩潰，其中包括高度依賴出口與美元的發展中國家。同時壓抑出口強大的中國、德國，收縮美國的進口。後鬆則是用美元來救美國企業，大買外國產品，繼續用擴大外債來吸血全球。這樣的策略未必是拜登政府的主要政策思維，卻是美國金融資本主義建制勢力一直以來行之有效的方法，使美國在債務大增之餘還可以對全球經濟和資源予取予攜。2008年金融海嘯以來還是這樣的策略不變，中俄歐日及全球各國是否仍然任其宰割，抑或是奮起抗戰呢？