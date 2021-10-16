近日一宗香港資深傳媒人入院失救慘死的新聞引人關注。在當前背景下，大家的關注超出了一般的醫療事故、醫生失德和醫院管理的範圍。

資深傳媒人江迅幾日前發燒抽搐入仁濟醫院急症室，檢查後遵醫囑第二天出院回家，當晚抽搐更加嚴重，全身劇痛，再入醫院，12個小時未見醫生救治，令江迅慘叫十幾個鐘頭如受酷刑，之後送到深切治療部病房搶救無效病亡。此事發生在香港醫院，簡直令人難以置信，不知驚駭多少人！

在許多人包括筆者的印象和感受中，香港醫院和醫護人員一向以醫德好、醫術高、管理好、效率高、具專業精神，享譽香江，多年來港人以此為傲，如果要測量「生活幸福感」，相信這方面一定會得分很高。

然而，這些年事情有了深切的變化，專業和醫德抵不住政治侵襲。在反中亂港煽惑和惡鬥下，社會撕裂，仇恨瀰漫，政治病毒傳進醫院，傳染了某些醫護人員，他們參與黑暴活動，對受傷入院的黑暴分子百般呵護，對受傷警察態度惡劣，肆意羞辱；有人還為暴亂分子和虛假「傷病」出假證，如「爆眼女」之事。新冠肺炎疫情襲來，他們不顧市民的健康安危舉行罷工，他們的所作所為已經違背了「入職」時的神聖崇高誓言，讓黑政治弄壞了腦子、毒化了心靈，有市民稱他們為「黃醫護、黑衣護」。

作為知名傳媒人，江迅在反修例暴亂中採訪過反黑暴人士，支持他們堅決反「港獨」和支持香港警察，他還說香港警察沒有因為「止暴」而打死一個暴徒，展現了香港警察是世界上最好的警察，應該推動香港警察獲得諾貝爾和平獎。這些話，暴亂分子、黃醫護們是肯定不愛聽的，是會「結仇」的，若落到他們手裏，大有可能「發生不幸」。

君不見，在反修例暴亂中「撐警察」十分積極的李偲嫣，已因為「醫療失誤」、未能及時得到醫治而引致死亡嗎？居心歹毒，以醫害人，有何難哉！