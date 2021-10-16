在美國不斷煽風點火、民進黨當局肆意挑釁之下，兩岸關係正面臨數十年來最嚴峻局面，戰爭似乎一觸即發。但俄羅斯總統普京卻有不同見解，認為中國可以在不使用武力的情況下實現自身目標。其理由是，中國是一個經濟強國，按購買力平價計算，中國已超越美國成為世界第一經濟體，通過不斷增長的經濟潛力，毋須動武就能統一台灣。

普京的見解相當獨特，卻不是沒有道理。當今大陸擁有強大的經濟實力，而台灣經濟又高度依賴對岸，大陸手上籌碼多的是，只是出不出手而已。君不見，近年陸方牛刀小試，僅僅禁止少數農產品例如菠蘿、釋迦和蓮霧進口，台方已叫苦不迭，如果陸方採取更多經濟手段，台方處境可想而知。別以為這是危言聳聽，如果兩岸爆發戰爭，經濟封鎖是必要步驟，到時台灣成為孤島，隨時面臨斷炊，還能撐多久？

目前大陸還沒有採取經濟封鎖，不是沒有能力，而是時候未到。畢竟時間和優勢都在大陸這邊，大可謀定而後動，而不必急在一時，這也正是普京對兩岸獨特見解的依據所在。當然，世事無絕對，如果美國繼續撥火，台灣繼續玩火，大陸最後底線被突破，那又另當別論。當年爆發韓戰後，中國政府一再警告美軍不要越過三八線，否則中國必定要管。但美國無視中國的警告，不僅越過三八線，而且把戰火燒到鴨綠江畔，中國底線被踩，不得不派出志願軍抗美援朝，終於把不可一世的美軍逼到談判桌上。

前車之覆，後車之鑑，台灣當局千萬不要誤判形勢，更不要低估大陸當局維護國家統一的決心和能力，否則勢必給寶島帶來滅頂之災。當年中國大陸一窮二白，尚且敢跟美軍為首的聯合國軍硬碰，何況是今天。