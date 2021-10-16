早知今日，何必當初。筆者上月在本欄寫了一篇題為「除了案底還得到甚麼」的文章，慨嘆理工大學博士生因為參與黑暴被控非法集結而前途盡毀。當日被告認罪，表示悔意，希望法庭判處緩刑，昨日法官作出裁決，直指不見本案有何特別之處，而且被告在犯案前就應考慮案底對其前途的影響，故此維持判處被告即時監禁12個月的決定。走筆至此，筆者慨嘆這些人除了案底還得到甚麼之餘，還想問他們一句：來到這一刻，是否真心覺得人生變得更精彩？

黑暴對正常香港人來說，固然不堪回首，但對於這些飽讀詩書的年輕人來說，相信同樣悔不當初。這位理大博士生若當日保持理性思考，不要人云亦云，不要被反中亂港政客煽動洗腦，今日已有美好的前途等待他。可惜能夠保持理性的香港年輕人實在太少，他們入世不深，輕易便被煽動，瘋了一般走上街頭充當政治炮灰。這名理大博士生參與暴亂程度較輕，只是試圖靠近在荃灣中槍的學生，要求安排救護車來搶救，但一樣難逃法網，案底永遠跟一世。

當日大大聲說「留案底令人生更精彩」的楊岳橋，因為涉違國安法仍身處獄中，消息指他在獄中以淚洗面，淪為階下囚是否令人生更精彩，楊大狀心中有數。楊岳橋之流死有餘辜，流出的是鱷魚淚，但受他們煽動以身試法的年輕人就此賠上一生前途，這班反中亂港禍首如何賠番個仔畀人？真是千刀萬剮都不足以贖罪。未有黑暴前，香港天下太平，自由自在，你有你鬧政府鬧中央，我有我熱愛祖國；黑暴之後，國安法出台、選舉制度大幅收緊、遊行集會不復再、法律清算陸續有來。請這些人捫心自問，弄出這場翻天覆地的黑暴，人生真的更精彩了嗎？