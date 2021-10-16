《亞洲週刊》副總編輯江迅日前在荃灣仁濟醫院離世，江迅的遺孀向傳媒出示丈夫臨終前24小時的對話紀錄，顯示江迅向醫護求助不果，痛楚折騰逾24小時後撒手人寰，親友極度悲憤。

江迅逝世前的慘痛經歷，令人對部分公立醫院的服務質素以及醫生護士的專業抱有疑問。究竟人手不足有多嚴重，以致病人求助都安排不了一位醫生處理呢？有醫生稱事件表面懷疑成立，當局應該深入調查。

上述絕非個別事件，公立醫院多年來嚴重醫療事故頻發，因醫療失誤一直被拖延而死去的患者不知凡幾。筆者明白到公營醫療系統人手不足，醫護人員疲於奔命，已影響到醫療服務質素。資料顯示，截至去年12月，本港共有15,298名正式註冊醫生，人均醫生比例為每1,000名人口有兩名醫生，人均醫生比例落後於其他先進經濟體。公院專科首次診症輪候時間一般要42周，較長可達84周，一些離譜個案甚至要等超過兩年，部分病人投訴因為延遲醫治導致病情惡化。

世界衞生組織在2016年發表一份題為《衞生人力資源全球戰略草案：衞生人力2030》的報告，據估算，31個經濟合作與發展組織成員國在2030年將面臨120萬名醫生短缺。現在全球出現醫生荒，單靠增加本地培訓醫生學額未能解決人手短缺問題，筆者多年來已要求政府修例引入合資格海外專科醫生來港執業，以改善醫療服務水平，《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》將於立法會恢復二讀辯論。

而江迅之死，亦暴露香港公立醫院種種弊端。香港公立醫院管理混亂，甚至被傳媒詬病：制度鬆懈、架構上肥下瘦、資源嚴重錯配、前線醫護疲於奔命，醫療事故不斷。此外，估計2040年普通科護士會出現5,060人短缺；床位及醫療設施亦嚴重不足，上述問題都是政府需要解決的。

醫管局的使命是：須為病人提供救命的治療，協助病人重拾及保持健康人生；醫管局的核心價值是，「以人為先」，為病人提供最佳的服務。倘若本港公共醫療系統出現結構性問題，就要動手術改革了。筆者期望政府徹查江迅事件，針對性解決問題，不要讓同樣慘劇再度發生。