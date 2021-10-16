激濁揚清：我有一個務實的想法-陳以瞻 評論員

食物及衞生局局長陳肇始日前表示，港府與全球疫苗免疫聯盟、藥廠阿斯利康達成三方協議，將向新冠疫苗全球獲取機制捐贈750萬劑阿斯利康新冠疫苗。基於保密協議，不會透露該批疫苗的價錢，但承認連同包裝及運送費用，港府須額外支付數百萬港元。可見港官不但充闊佬，還要充一個荷包跟腦囟一樣永不閂埋的闊佬。

首先，港府決定捐贈而不是將這批阿斯利康疫苗列作本港第3款疫苗選擇，揭示當日在採購上有人決定失當。按《施政報告》提出公務員須「能者居之」原則，即使有人保得住烏紗，亦斷不能既不減人工又不扣假，如果沒有人在事件中獲得教訓，只會重蹈覆轍，繼續「戇者居之」。

尤其是去年12月，港官大肆宣布為全港750萬名市民，購置人口兩倍即1,500萬劑疫苗。當時坊間已有評論指港官購買決定太樂觀、缺乏前瞻，亦掌握不到港人「瘦田無人耕，耕開有人爭」的心態，如今接種率始終不到七成，750萬劑疫苗只能充闊佬，就是事實勝於雄辯。憑甚麼叫眼光獨到的人去代付若干份額的學費，而弱能者卻繼續胡天胡帝？

港官雖以保密協議作擋箭牌，對疫苗涉及金額不肯多講，但動用納稅人血汗錢來爆買疫苗，如今再揼市民心口，要庫房嘔多數百萬元出來包裝「禮物」？這筆「買花紙」的錢，港官沒理由不聊表心意，展現一個負責任官員應該要有的態度。

尤其林鄭早前認為房委會興建公屋太慢，因此有一個「得意想法」，不排除由房委會負責支付，向沒有領取綜援的一般公屋申請住戶提供現金津貼，藉此推動加快建屋。那麼，因爆買疫苗而起的冤枉數，更應在整個管治團隊薪酬中扣除。此想法務實可行，雖不得意但得民心，能否實現得看港官胸襟。