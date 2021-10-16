近日世界衞生組織建議，已經接種兩劑中國製國藥或科興新冠疫苗的人，但凡年滿60歲或以上，以及身體抵抗力弱的長期病患者，都可以考慮打第3劑。這個消息一出，引來不少香港「黃絲」奔走相告，視為一件足以讓國產疫苗蒙羞的事。

這種幸災樂禍的心態忒是無聊，雖然世界衞生組織批准使用的新冠肺炎疫苗中，獨獨建議國藥和科興可以打第3劑，但憑此並不足以證明中國製的疫苗不如人。反倒是不少西方疫苗因為技術太新，未有足夠數據證明其安全性，世衞或許是因而對推薦打第3劑有疑慮。

香港曾經購入3款新冠肺炎疫苗，英國製的阿斯利康副作用大，是人所共知，港府付了錢也不敢要貨，結果將700多萬劑統統捐了出去。對英國疫苗投不信任票的，也不獨是香港，日本、新加坡的處理手法，亦跟港府相近。

特區採購的另一款西方疫苗，是德國製的復必泰，港府曾建議12至17歲的少年，每人接種兩劑，但愈打愈覺得不對勁，復必泰對這個年齡層的孩子，很容易造成心肌炎或心包炎，最後政府被迫改變主意，容許青少年不必打第二針。我隔壁的男孩剛升讀中學四年級，他親口跟我說，自從打了第一針復必泰之後，每逢打球都會覺得心口疼痛，聽說政府容許不必打第二針，孩子如蒙大赦。

港府引入的第3款疫苗是科興，使用至今沒發現有嚴重副作用，世界其他地區的接種者，也沒發現有甚麼大問題。即使退一步說，科興和國藥的保護力當真不如西方疫苗，因此需要打加強劑，那也沒有甚麼大不了。中國製疫苗的副作用少，換來抗病毒的能力也弱一點，這正是挺合理的事嘛。