前日係重陽節，有「第一鬼樓」之稱嘅台灣高雄市鹽埕區商住舊廈「城中城大樓」凌晨發生大火，造成至少46死41傷，係台灣近26年來傷亡最慘重嘅火災。警方帶走4人調查，初步不排除係人為縱火。

大火死咗咁多人，主因係事發凌晨加上住戶較多老人，佢哋有唔少人行動不便；這是繼1995年台中衞爾康餐廳大火64死11傷後，台灣死傷第二多，也是高雄歷來最嚴重的單一建築物火災。有說是情侶擲煙頭肇禍，亦有指係情侶爭吵後打翻點燃咗嘅檀香搞出大災難。姑勿論如何，一個都市老化存在嘅劏房問題，又再引起大家關注。

「城中城」40年前作為商業辦公大樓曾風光一時，不過隨着地區老化、公共設施日久失修而淪落為「鬼樓」，許多樓層被業主改成住宅，再被間成劏房出租，因租金便宜，月租約560港元，吸引好多老人家居住。據悉，遇難者平均年齡62歲。當地里長表示，該社區登記在冊的有72戶，然而實際上有120戶，裏頭住咗唔少獨居老人，多為失智或肢體障礙長者。高雄市呢單慘劇，再次敲響台灣劏房亂象及老無所依嘅社會悲歌！

事實上，香港劏房問題亦唔少，阿爺都表示關注，冀香港告別劏房及籠屋。日前多名議員喺一個圓桌會議上狠批政府卸膊，告別劏房冇時間表，促政府喺2035年前達到目標。庸官一味廢噏「住大啲、住平啲」未來大有可能，有市民卻哭訴輪候公屋逾6年仍一啲聲氣都冇！又點怪得劏房戶難過呢？有調查發現過去5年至少發生19宗劏房火警，造成12人死亡和48人受傷！20多萬劏房戶只求快啲上樓，庸官唔好成日諗咁多冇雷公咁遠嘅「鴻圖大計」喇，為政畢竟唔係搞創意寫作吖！