毛澤東有一句放之四海而皆準的詩句：「牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量」，教導人們要站高看遠分析事物的發展規律，從中找出經驗教訓，經一事長一智，無謂勞氣傷身，確是智者之南針，令人得益不淺。也由此，令筆者往往從「不平則鳴」的憤怒不滿之中開解，把個人胸臆釋放出來，從更大的範圍、更高的層次、更長的時空探究人類和社會的變化發展。

回顧本屆特區政府的起伏跌宕、顛覆倒退，作為曾寄予很大信心和希望投下行政長官信任一票的筆者，非常痛心，大失所望，恨鐵不成鋼，不滿她沒有發揚堅決對敵鬥爭的原則和方針，堅持維護「一國兩制」，不退縮、不妥協、不投降、不搞綏靖主義；好在最後《港區國安法》救港。

作為前行政長官選舉委員會的委員，在選舉行政長官這樣的政治大事上也要對市民問責，不是選完便完。曾有不少支持者問筆者，為何如此投票？選出之後有否監督？有否提意見、提建議、提批評？對此，筆者可以負責任地向公眾交代，近5年來從未間斷過公開提出理性的建議，也包括請願和上書，可是今年中第一次面對面聽到啼笑皆非的回應：「唔好成日鬧我哋啦！」筆者也即不卑不亢地認真回應：「是其是，非其非，從來是一貫對政府的立場和態度。」對話在此氣氛下當然是無寸進。

回顧本屆政府4年多任期，為何起初要討好反中亂港陣營、推行綏靖主義、退縮妥協路線？為何中段反中亂港陣營變臉，把反修例變反送中，竟跪地叫停？為何敵對勢力公然搞黑暴奪權，還一退再退？為何任期末段又急於發表第5份《施政報告》？

慘痛的教訓說明，必須有一個真正愛國者的堅定團隊管治香港，不能只靠一個人、寄託一個人。