美國中央情報局最近成立了一個「中國任務中心」，聲稱對中國情報關切，是基於中國政府的威脅，並非針對中國人民。這明目張膽的行徑，凸顯美國的霸凌主義，根本是一場反華的暗戰、間諜戰，非法對中國進行全方位的擾亂及顛覆，以讓美國從中獲利。故此，特區政府必須竭力防範制止反中亂港的違法活動死灰復燃。

過去兩年，香港經歷了回歸以來最嚴峻的挑戰，反中亂港分子勾結西方反華勢力，鼓吹「港獨」，荼毒年輕人，煽動黑暴，衝擊法治，危害國家安全，破壞香港的繁榮穩定；反對派政客利用香港選舉制度存在的漏洞，騎劫議會，濫用公權力，更企圖奪取香港管治權，把香港變成顛覆國家的橋頭堡，香港的法治管治一度陷於癱瘓的危險邊緣。所幸中央果斷實施《港區國安法》，完善選舉制度，從法律制度確定「愛國者治港」原則，為香港開啟全面準確貫徹「一國兩制」的新時代。

國家安全，人人有責，國安法自出台以來，反中亂港分子偃旗息鼓，紛紛轉到地下運作，或潛逃外國被通緝，當局也向反中亂港組織展開調查，該些組織「作賊心虛」，紛紛自行解散。雖然社會漸趨平靜，但是為了更好地防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，堅持法治原則，香港特別行政區負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責，盡快為23條立法。

根據《港區國安法》第7條規定，香港特別行政區應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法，完善相關法律。《基本法》第23條專門針對7項危害國家安全犯罪，跟《港區國安法》重疊的方面只是分裂國家罪、顛覆國家政權罪。在立法時，應當尊重和保障人權，可以參考內地國家安全法、反間諜法以及《港區國安法》，取長補短，並審視香港特區的實際情況和需要，完善相關法律。來屆立法會以至政府須把23條立法工作視為重中之重。

中國外交部早前發布了《美國干預香港事務、支援反中亂港勢力事實清單》，把美國從2019年修例風波以來製造香港社會動盪的纍纍惡行公之於眾，反映事實真相，鐵證如山，向世人充分揭露美國干涉香港事務和中國內政的霸道與虛偽，讓世界聽到中國堅定捍衞國家主權、安全與發展利益的正義之聲，有助人們看清近年來香港發生動亂背後的事實真相。

美國妄圖打「香港牌」以遏制中國發展，充分暴露其霸道和虛偽。美國自己嚴懲國家安全犯罪，嚴打恐怖活動，卻對香港事務採取雙重標準，大肆破壞香港繁榮穩定，危害中國國家安全，嚴重損害香港法治、司法獨立和市民福祉，對此必須予以強烈譴責和有力回擊。目前香港已由亂轉治、由治及興，良政善治可期，美國亂港制華的圖謀是絕對不會得逞的。