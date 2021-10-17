世界視線：窮兵黷武往外闖　埃爾多安夢難圓

游走於美、俄兩個大國之間的土耳其總統埃爾多安，近日在華府拒絕出售F35戰機後，竟公然向美國總統拜登叫板：「要不向土耳其出售戰機，要不就賠錢。」事實上，埃氏從不掩飾自己夢想恢復鄂圖曼帝國當年盛世、成為真正蘇丹（意即回教國家最高統治者）的野心，故此積極介入地區事務：利比亞、敍利亞、納卡以至塞浦路斯的衝突，都可見其身影。

繼回教極端組織「伊斯蘭國」數年前土崩瓦解，駐守阿富汗多年的美軍亦撤離，中東中亞突然出現大片地緣政治真空。善於把握機會的埃氏當然不會錯過，更以此作踏腳石，介入周邊地區事務，並大打民族和宗教牌，力圖對全球規則產生影響。

埃氏把觸手伸向不同地區，在能源問題上來個一箭雙雕：協助同屬突厥民族的阿塞拜疆打擊亞美尼亞，令國內天然氣獲得穩定供應渠道，並減少對俄羅斯的依賴。在庫爾德問題上，2016年埃氏以鐵腕鎮壓國內的庫爾德工人黨後，乘機「踩過界」對敍利亞進行多次軍事入侵，以消滅在對方國境內的「恐怖分子」。

然而，土耳其國內社會開始撕裂，一方面世俗與宗教之間爆出不可調和的矛盾；另一方面貧富懸殊差距擴大，城市精英與農村低下階層處處對立，民不聊生。此外，反對派批評執政正義與發展黨（AKP）拋棄凱末爾世俗化主義，令國家走上宗教治國之路，以致一直被歐盟拒之門外。對此責無旁貸的埃爾多安，擔心內部壓力會阻礙他贏得2023年大選，因此不斷開闢新戰線來轉移注意力。這種民粹主義特性，也令土耳其在地區上更具攻擊性。有專家揶揄，埃氏猶如一名縱火狂徒，這也說明為何土耳其所到之處皆有戰火。

在捨棄早年「與鄰國零問題」的外交政策後，安卡拉先後與歐盟、美國鬧翻，和俄羅斯的關係亦陰晴不定，令其可拉攏的強權愈來愈少，到最後恐成孤家寡人。橫跨歐亞大陸的土耳其具備優越的戰略位置，但軍事力量充其量只算是中等強國，在美、俄眼中更是不值一提，若埃氏堅持做與國家實力不匹配之事，恐怕有天會被狠狠摑醒。