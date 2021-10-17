功夫茶：黃絲公僕須整治　弊在高官冇擔當

任何一個高效政府，都要有好嘅團隊。節頹俗敗，紀綱散亂，古人認為係在上嘅未能「慎選左右」。用今日嘅話，就係用人必須「能者居之」，說得再淺白些，就係善於作為，勇於擔當；平常之時，恪盡職守，非常之時，甘於奉獻。

各位，講就易，真正實踐起來又係另一回事。呢，好似香港啲公僕，黃絲充斥，宣誓效忠都大把人當食生菜，捧住個鐵飯碗，咁嘅時勢，趕都唔走喇；至於薪高權重嘅高官，講到「才德兼備」又要「敢於擔當」，真正做到嘅，又有幾人？

新一份《施政報告》建議檢視公務員高層職位選拔聘任機制，確保「有能力者居之」。嗱！公務員事務局局長聶德權尋日喺電台節目侃侃而談，指本港過去兩年經歷反修例風波和紛爭，政府施政舉步維艱，批評社會有人為反對而反對和泛政治化，最終要中央出手落實國安大法和修改選舉制度。呢啲都係肺腑之言！

公務員官僚僵化，普遍養成「事不關己，高高掛起」嘅陋習，多做多錯、少做少錯深入官場，部門互相推搪塞責常見。呢，求其舉個例吖，好似西貢相思灣村土地亂象處處，村霸橫行無忌，本報發揮第四權，三度去信申訴署促徹查，地政總署、規劃署等部門卻互相卸責，搞到村民都要開大會聲討！所以高官講「勇於擔當」，特別哽耳！

高官仲話，檢視公務員高層職位嘅選拔聘任機制，並非表示現時嘅一批唔掂，認為現時嘅公務員團隊仍是專業高效，但未來需要符合多個條件，包括愛國愛港、忠誠、專業、高效、善於作為、敢於擔當、勤政為民，所以將來招聘公務員要加入測試國安法內容。

功夫茶又𢱑晒頭，部分公務員的而且確有如和尚頭上嘅虱子──明擺着──唔掂，要考核篩選無可厚非，之但係上樑不正下樑歪，帶領公務員嘅司局長又有冇做好份工？好似話民望長期食泥墊「司」底嘅律政司司長鄭若驊，佢甫上任已醜聞纏身，本屆政府依家都就「收工」，但無論佔中或黑暴案嘅檢控速度，卻一直被批評龜爬蟻躝，擺明「霸住毛坑不拉矢」，阿哥，德不配位，職不稱能，距離「勇於擔當」可謂十萬八千里遠矣！

高官又形容過去政府一直打「守勢波」，每次推動新政策都有好多阻力和挑戰，未來公務機關需要喺機制上較以往更積極主動。功夫茶稱善！之不過，首務必先清除瘀血敗肉，把「忠誠嘅支薪廢物」掃地出門，公務員團隊才會再現生機，達至阿爺所講嘅「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」！