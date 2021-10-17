金融海嘯、新冠疫病乃至國債暴增，美國政府的對策都頗為一致──放錢。一是動用機器大量印鈔票；二是用這些錢抬高經濟擴張、金融炒賣，讓資產價上升，由國外擁有美元的國家、企業、個人來收買。另一頭把錢用在全球採購，把美元換來各種物資商品。

美國可以不事生產，單靠印鈔票發債，享受全世界勞動的成果。部分的錢用來擴軍力、擴軍備，打一些掠奪式的小型戰爭。或用來收買國際政治人物，收買政權，以及發動顏色革命。為甚麼各國都這樣笨被美國耍弄、欺騙呢？部分原因是美國用錢收買和製造輿論，用錢進行各種宣傳、教育、洗腦。既是無知，也為從美國拿取個人利益，依附者眾。國際與各國社會愈是全球化（用現代的手段推行思想改變），美國霸權主義的運行機制便變成為普世價值所尊崇、所粉飾，乃至作假掩飾。霸權主義不單止是軍事、政治，或經濟金融，而是全方位的整體主義。

不過，它的脆弱點是戰爭不能敗。局部戰爭失敗，它還有其他地方積累的力量反撲。世界大戰式的失敗便會使美國如德國、日本的慘敗，英國、法國的慘勝，都是被人替代，美國敗更可能會使國家分裂，一如德國在二次大戰後的命運。美國的國家是由金錢與權勢維持，內部分離的因素頗大。特朗普的崛起，已凸顯嚴重的內部矛盾，美國因而不敢冒險打世界大戰式的決鬥。

另一弱點是經濟即被龐大國債壓迫，資本騎劫的金融資本，高槓桿化的資本賭博，不透明的集中壟斷，都可以把美國乃至國際的資金通過金融操作集中於極少數人之手，所謂1%與99%之比。但集中了的壟斷資本還是要追隨利潤最大化地膨脹。當實質經濟無法支付，被剝削的人民與國家反抗，用政治與暴力革命摧毀金融的沙造堡壘，霸權大國便衰亡。

整個過程首先是貨幣貶值，逐步失去國際社會的信任。以美元而言，歐元正在回攻，俄羅斯拋售所有美國國債，美國靠日本、英國和其控制的海外離岸金融中心搜集的資金支撐。中國動向便成關鍵因素。人民幣借勢穩步慢升，既推動美國的通脹，也與美國爭奪國際資金，用人民幣的信用侵蝕美元的基礎。

美國勢弱還未至金融要從國際撤退，但步步受壓，無法反制（發動金融危機），衰落便成必然趨勢。