多年來，台灣問題都是美國對付北京最重要的棋子，北京也反覆告誡華府，台灣問題是北京的核心利益，最影響中美關係，是不可觸碰的紅線，美國休想拿台灣問題和北京「交換利益」，也休想拿台灣施壓就可以讓北京有絲毫讓步。

北京同時強調，台灣問題是中國的內政，關乎國家統一，而這個目標何時實現、用甚麼方式實現，完全是中國自己的事情，美國不得干預和搞事。

多年來，當武力解決台灣問題、實現統一的條件和力量不成熟時，北京可以等，可以盡量用和平方法實現；當中國大陸的武力和國力日益強大及統一的內外條件成熟時，當北京認為早解決問題比晚解決問題更有利於完成祖國統一大業、實現中華民族復興時，北京就會動手，包括實施「武統台灣」。對此，北京不會被美國的干預包括軍事介入所阻嚇。

不要以為這盤棋北京只是在「賭」美國害怕損失、不敢和中國死拚，而是無懼中美打任何形式的戰爭，也要「解放台灣」。

山姆大叔多年來，一直是倚仗它的強大和武力干涉中國內政，阻撓中國實現統一的。過去，老美確有這個實力，滔滔台灣海峽，美國在亞太地區的軍事基地，都可以對大陸武力攻台施以毀滅性打擊，而大陸對他們卻無力反擊。現在不同了，中國大陸的國力和軍力可以阻遏、反擊乃至摧毀美國在亞太地區布置的所有海空軍力，跨海登陸作戰、神兵天降、迅速摧毀台灣的一切軍力和反抗力量、控制局面，都是手拿把攥的事。「美台聯手防衞台灣，打敗共軍」，根本是泡影。

不過，因為過去美國和美軍力量「超人」，稱霸世界慣了，他們至今仍然認為恐嚇北京、阻遏北京「對台動武」是可行的，是管用的；台灣也以為，美國必會為「保護台灣」而與北京開戰，而且能夠打贏共軍。於是，他們還想賭一把，不見棺材不掉淚。