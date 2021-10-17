最近有項針對移居英國的港人就業調查顯示，約35%受訪者聲稱已找到工作，另有46%仍處於失業或待業中。表面看數據似乎不算太差，3個人中1個能找到工作已經不錯了，但仔細一看就高興不起來，因為當中只有小部分能找到全職工作，而且主要從事運輸物流等基層行業，許多人的收入比在香港時低了一大截。食得鹹魚抵得渴，這大概就是做英國二等公民的待遇，黃絲們求仁而得仁，又何怨？

有人列出目前英國最缺乏勞工的幾個行業，包括貨車司機、清潔工、保母工作、超市工作等。許多黃絲恐怕做夢也想不到自己會和這些行業扯上關係，尤其是那些在香港從事專業或文職的黃絲，投奔自由後竟然要從事最苦最累的體力勞動，連東歐勞工都嫌棄的低層工作，他們也趨之若鶩，果真是人必自賤而後人賤之。

當然，這些黃絲移民大可發揮阿Q精神自我安慰，投奔自由嘛，總是要付出代價的。有人不是曾經叫囂「寧願做英國狗屎上面的蒼蠅，也不做中國人」嗎？他們連狗屎上的蒼蠅也肯做，從事低層甚至厭惡性行業自然沒有問題。但要提醒他們的是，蒼蠅就是蒼蠅，不管在甚麼地方都令人討厭，他們在英國最好夾着尾巴，循規蹈矩，否則隨時吃不了兜着走，須知道，英國警察可不像香港警察那麼文明、克制。

不是說所有黃絲都有問題，但許多移民英國的黃絲頭腦不清，這是毫無疑問的。英國是甚麼國家？英國是一個沒落國家，本來已經暮氣沉沉，脫歐後更是雪上加霜，只能淪為美國的小跟班，偏偏有些黃絲甘願做其二等公民，你說腦袋是不是有問題？這種人離開香港，等於為社會減少一些負能量，港人求之不得，希望他們務必堅持住，千萬不要回流。