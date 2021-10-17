香港至今仍未能與內地通關，早已成為民怨之源，別看林鄭等一眾高官說要捨遠求近早日與內地互通，並不急於同外國通關，擺出政治正確狀；又說中央要港府做乜就會做乜，以盡快符合與內地的通關要求，大賣口乖，但其實枱面一套枱底一套，輸入的新冠肺炎個案連綿不絕，中央關注的免檢入境漏洞繼續沒有修補。

日前一名駐港俄羅斯領事人員入境後確診變種病毒，其居住的屋苑須圍封強檢，證明港府繼續中門大開，並非「中央叫做乜就做乜」；加上機場貨運站男服務員感染變種病毒源頭不明，結果本港有全國人大常委遭受池魚之殃，被禁出席北京會議。中央對港府陽奉陰違忍無可忍，彰彰明甚矣！

當然，這也沒有甚麼好奇怪。以林鄭為首的港府班子，絕大部分是港英餘孽，個個將美英一套視為金科玉律，連抗疫也不例外。廢官之尤陳肇始很早便叫市民疊埋心水，視新冠肺炎肆虐為「新常態」；林鄭更是身體力行，一直抗拒倣效內地封區強檢，直到國家領導人開腔擔心本港疫情失控，不滿之情溢於言表，才不情不願改弦更張；至於一眾專家學者同樣爭相拾美英牙慧，除了曾一度撰文將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」鬧得滿城風雨外，早前更齊齊大合唱，認為清零不現實，要與病毒和諧共存，直到中央一錘定音堅決清零，他們才悻悻然收聲。

黃絲刁民同樣愚昧，認為美英任由疫情爆個不休才是合乎常理，反斥中央「死要面」不肯跟從國際大勢與病毒共存，遲早自絕於天下。香港反智之言充斥，由上到下集體墮落，令人搖頭嘆息。筆者寧願生活在一個清零的安全環境，也不想被病毒搞得惶惶不可終日，可恨是港府根本無心去做，中港通關遙遙無期何足為奇。