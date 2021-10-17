香港大學早前去信支聯會，要求移走所謂「國殤之柱」。支聯會清盤人蔡耀昌「耍賴皮」放手不管，要求香港大學與該柱的創作人高志活接洽。而這位丹麥藝術家雖然表示願意來港移走，但之前卻聲大夾惡，提出要召開聽證會，更企圖把爭議擾攘成「外交風波」，表示已向多名丹麥國會議員表達關注，並且要求丹麥外交部介入。

1997年，部分港大學生未經校方同意下，「鵲巢鳩佔」把雕塑擅自送往學生會管理的黃克競樓平台。24年來，學生會漠視校方移除的要求，霸地在先，現在高志活卻惡人先告狀，完全是赤裸裸的「強盜邏輯」，在法理上完全站不住腳。而倘若高志活早年送贈雕塑予支聯會，送出之物豈能再自稱是該物的擁有人？而巧合的是，他於香港回歸祖國前，把雕塑由外國送抵香港，很難令人信服背後沒有任何政治動機。

港大學生會每年均會對「國殤之柱」進行悼念儀式，意旨毋忘歷史，時時刻刻提醒港人「深仇大恨」，要下一代「傳承仇恨」，把大學當作反中亂港的煽暴平台。《港區國安法》實施後，公開擺放悼念「六四」、與宣揚顛覆國家等「五大綱領」的支聯會有密切關係的雕塑，相關人士或違反「顛覆國家政權罪」或「分裂國家罪」。港大若不要求盡快移除，也可能涉嫌協助或教唆。而且校園不應該政治化，故筆者認為校方做法是正確、合法和必須。

而2019年黑暴亂港期間，本港大學出現所謂的「新民主女神像」，面戴防毒面具和頭盔，一手拿雨傘，另一手撐着「光時」旗幟，何嘗不是另一種散播仇恨、美化暴力的惡毒手段？校方亦應盡快妥善處理相關的雕像。

大學管理層須吸取過往教訓，檢視校政管理缺失，對校園內的違法播獨煽暴言行，嚴格執行校規校紀，更應因時制宜地訂立新的規章來嚴懲違紀違法行為，同時加強《基本法》、《港區國安法》的教育。筆者亦多次提出大學校園不是法外之地，大學管理層、政府與警方對此須予以高度重視，採取適切的教育引導與懲戒措施，確保學生明是非、行正道、守法紀，這樣才是保護本港年輕人應有之義。