波蘭近日吹起一陣「脫歐」風，事緣該國跟歐盟近年屢就司法權起爭拗，波蘭最高法院日前裁定該國司法管轄權不受歐盟約束，更指部分歐盟法律牴觸該國憲法，判決令歐盟震驚，有人擔憂可能引發其他成員國有樣學樣在法治上挑戰歐盟。然而，一個分裂的歐洲其實更符合美國的外交算盤。

波蘭首都華沙日前有近10萬人上街，就着高院裁決可能觸發脫歐危機，率先表態高呼「我們留下來」，但英國當年脫歐公投，何嘗不是有逾48%人贊成留歐？因此，前歐洲理事會主席、波蘭最大反對黨公民綱領黨黨魁圖斯克指摘執政黨想脫歐，也並非全沒來由。何況特朗普從不諱言對英國脫歐的支持，而波蘭既獲美國增兵撐腰其應對俄羅斯，又控告華為波蘭分公司高層從事間諜活動，早已被譏為美國在歐洲的最大跟班國，試問誰又能保證波蘭會永遠留在歐盟？萬一「波蘭司機」被後座乘客落柯打，又能有多大的自主能力呢？

一個強大的歐洲能起牽制作用，對美蘇冷戰中的美國有好處，但蘇聯解體後，正如一本分析特朗普現象與美國外交政策的著作指，美國與歐盟打交道，只因「歐盟是愈來愈不確定的盟友」。不論美國哈佛大學教授約瑟夫奈伊的「美國人和歐洲人彼此看不順眼已有好幾百年」，抑或新加坡建國總理李光耀指美國二戰期間對戰納粹德國，「並不是為了民主和人權，而是因為不想看到歐洲受這麼一個強大的意識形態所控制，進而對美國構成威脅」，凡此種種，說明了一個團結而強大的歐洲，絕非美國喜聞樂見。

尤其在這個美國表明要將心思對抗競爭對手中國的時勢，歐盟強大只會分散美國的精力，這次波蘭「司法脫歐」是否戰略部署之序章？實在值得咀嚼。