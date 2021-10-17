當今不少從政者與政評人都是昏昧無知，偶有發表議論，也是如矮子看戲，隨人喝采，自己並無真正知見。俄羅斯總統普京卻是少有的一個明白人，他講的話就值得細聽。

近日，解放軍的戰機頻頻飛渡台海，次數屢創紀錄，很多人擔心是北京舉兵收復台灣的前奏。有記者就此事詢問普京意見，他說：「我認為中國不需要使用武力，中國是一個強大的經濟體，而且按照購買力平價計算，現在早已超過美國，成為世界第一大經濟強國。」他進而表示：「只要增強經濟潛力，中國就能實現其國家目標。」

普京更從深層次的角度分析中國，指北京的治國哲學，從來不崇尚動武，他感覺不到中南海對世界存在任何軍事威脅。

本欄亦多次強調，中國現任領導人大抵雅好佛學，熱愛和平，不喜歡用鐵血治國，除非被逼得再無退路，否則絕不會指令中國人去打中國人。

中國國家主席習近平曾經說過，普京是他最知心的朋友，因此，這位克里姆林宮主人，理應最能懂得習主席的想法，他告訴你中國大陸不必打台灣，就是不必打。然而，北京最近不停耀兵台海，是所為何事？我說嘛，這樣做就猶如牧馬，牧人揮舞大鞭，厲聲吆喝，目的只是警告馬群要向正確的方向行進，虛張聲勢的動作愈多，代表他愈不會真正動手，因為若然要抽擊馬兒，事前又何需做這麼多假動作呢？

不過，假如有一天，馬群中的領頭馬忽然發瘋，要帶着同伴奔向懸崖，那情況便不同。此刻牧馬人定然出手制止，甚至不會用鞭，而是直接掏出獵槍，將跑在前頭的一槍轟殺。但願台灣領導人蔡英文，不會做那匹愚蠢的領頭馬吧。