中國人愛吃、好吃、敢吃，而且食得嘴刁！「店家，把游得最快的那條海魚給我蒸了！」粵港海關近日連破3宗走私龍蝦案，新聞圖片所見，一箱箱龍蝦排開，成個足球場咁大，認真有氣勢！今趟檢獲走私龍蝦近230噸，市值逾1.8億元。

話說去年10月起內地就澳洲龍蝦實施更嚴謹檢疫措施，澳洲至11月亦宣布停止向內地輸出龍蝦，惟措施令相關走私活動更活躍。利之所在，唔好話走私龍蝦，若然恐龍存活，走私恐龍都仲得！

走私貴價食材猖獗，海關近排破親都億億聲，由於內地無法以正規管道進口澳洲龍蝦，海關亦發現，本地龍蝦進口商由50間暴升至80間！每月進口量由120公噸上升至260公噸，乜港人狂啖「指上沾腥洗尚香」嘅大閘蟹，仲要食咁鬼多澳洲龍蝦？乜近來股票市場好旺好好搵，又日日龍蝦當早餐？

明明粵港通唔到關近兩年，本報「產評」又成日提住：港股悲秋僅開端，全球冧市接着來！阿哥，5,000元消費券都幫唔到日日食澳洲龍蝦啩？故此懷疑背後牽涉走私，因應情況成立專案小組，並與內地執法部門聯繫交換情報。果然喺今年7至9月，本港海關與國家海關總署緝私局等部門採取代號「JL」行動，成功偵破3宗走私澳洲龍蝦案。

除咗水路，亦有利用空運。涉案進口商相信係空殼公司，龍蝦空運到港後暫存倉庫，待時機成熟再偷運至深圳或廣州，再經機場或水產市場分送內地各省買家。從國人之好吃澳洲龍蝦，大家可以想像國人好食野味，即使去年立法禁絕，各地依然有唔少市場、地下檔售賣野味，管他是否國家保護動物，只要能「壯陽滋陰」，話之你喇！龍蝦緝得緊，上山捉野味，整條烏梢蛇補一補，否則好易冇！