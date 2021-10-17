警務處處長蕭澤頤最近公開呼籲「全民反恐」，促請全港市民遇到可疑的人和事，甚至發現有人可能有激化行為，應盡快報警。這一呼籲切中時局，不應只由一哥呼籲便算，政府應當由上而下，層層動員提高警惕，更要由下而上，發動群眾，織好治安情報網，地區性的撲滅罪行委員會、學校網絡的少年警訊隊，以及青少年的各種制服隊伍都必須發動起來，擴大和吸收更多愛國愛港及愛校愛社區的青年參與，只有這樣，才能使一哥的呼籲不流於空喊的口號，硬件方面必須加強全面閉路電視錄影系統。

自《港區國安法》實施一周年翌日出現暴徒行刺警察不遂自戕後，到日前警方破獲八鄉村屋藏械，搜出P80自動手槍、92發子彈和3個彈匣，拘捕一對夫婦，說明香港仍然在恐怖主義的陰霾威脅下，外弛內張。

毋庸置疑的是，7月底北京行雷，香港閃電，教協隨即宣布解散，兩個半月來反中亂港陣營和黑暴暴徒集團的大小組織樹倒猢猻散，是回歸以來從沒出現過的政治清明。在《港區國安法》的如來神掌下，支聯會、職工盟、中國維權律師關注組、長沙灣社區發展力量、慈雲山建設力量、石牆花、賢學思政、言語治療師工會、中大學生會等等，不是解散就是停運，相關的幕後黑手和頭目走的走、逃的逃。

民主黨李永達、陳樹英前後腳逃英，職工盟蒙兆達、港台吳志森接力，鄭家朗、李軒朗逃台，蕭若元、沈旭暉也不執輸，王永平收口，單仲偕留美未定，但已與陳旭明、黎駿穎一齊辭民主黨中委，醫學界陳沛然宣布退出政壇，鄭松泰被DQ，黑暴上台奪權的區議員大部分被篩走，邪惡之柱被下逐客令。內地流行金句「人還在，心不死」，醍醐灌頂，值得人們保持冷靜和清醒的頭腦。