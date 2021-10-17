每年10月17日是聯合國大會自1992年底確定的國際消除貧窮日，目的是要求各成員國宣傳和促進全世界消除貧困的工作，採取具體的扶貧行動。對於很多西方國家而言，這或許是「吹牛」、「齋噏」活動，但中國政府卻認真對待，多年來致力於消除貧窮，終於在2020年完成脫貧攻堅戰的任務。

反觀過往發展被視為較先進的香港，貧窮問題一直未見改善。這裏要跟大家說明一下，國家所說的「貧窮」是指「絕對貧窮」。國際上不同國際組織的「絕對貧窮」定義略有差異，大約是平均每人每天的生活費為一至兩美元之間。像香港這類高度發展地區，我們經常說的「貧窮」則是「相對貧窮」，現時特區政府的貧窮線是以不同住戶人數的住戶收入中位數的50%來釐定。

國家近一、二十年來的扶貧政策有一個重點是「精準扶貧」，精準扶貧有兩個要旨：一是對貧窮個案管理，二是對貧窮成因的根本改變。個案管理是需要真正研究不同受助個案背後，是否有相同造成貧窮的原因，他們真正需要的可能是社區支援，例如託兒、託老，也可能是技能上的提升。當然不只是像現時香港社會保障辦事處開個檔案，社工做的多是一些流程工作，往往容易官僚化、形式化，例如多年來一直為人詬病的「自力更生支援計劃」等。

筆者認為個案管理，正是所謂授人以「魚」，倒不如授人以「漁」，更重要的是要根本改變貧窮的成因。如果大家想比較生動的了解，筆者建議可以看內地早前一部熱播電視劇《山海情》，故事講述80、90年代寧夏一個叫西海固的地方，在國家實施精準扶貧政策下「脫貧摘帽」的故事。當時國家除了向寧夏投入大量扶貧資金，更重要是興修交通、通訊等基礎設施，更透過發展產業，讓本來貧苦之地能自給自足，從根源上消除貧窮。

同樣地，那些像《山海情》中的貧困地區，國家扶貧計劃一方面面對地理環境的問題，另一方面就是農產品轉化為收入的問題，當中包括農作物定位、農作物的保存運輸、延伸產品加工以至產品行銷等。這些工作明顯已經不是傳統社會福利工作能處理和解決的，但這些脫貧轉變很難依靠所謂的「市場」自由調節供需，必須依賴當地政府和地方幹部的實際工作，一些村長、鄉鎮幹部更要自己上網「直播帶貨」。這可謂是一個系統性改變貧窮的工作。

總而言之，香港政府需要改變對貧窮問題的態度，單靠西方的所謂「再分配」消除貧窮，效果明顯已出現瓶頸狀態，傳統的再分配方式往往是給予現金補助，但這種方式多年來成效有限，甚至愈扶愈貧。筆者期望明年新一屆行政長官和相關官員能有心有力，推動香港的精準扶貧工作，並為扶貧工作定出明確可量化的工作目標，做好個案管理研究和推動從根本上改變政策措施。