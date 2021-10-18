功夫茶：社會福利靠合作　高官卸膊要嚟托

俗語云「官字兩個口」，係諷刺官員嘅說話不可靠，對上報喜不報憂，對下就欺詐哄騙老百姓。勞工及福利局局長羅致光喺網誌上，就完美演繹出呢種「語言偽術」，劈頭就話政府社會福利開支已經大幅增加，然後一輪艷詞歌頌志願機構係先行者、服務「在地」，跟手要求民、商、官三方合作推動社會福利發展，一句「發財立品」壓向商界，睇到功夫茶都不禁爆一句「浦你也摩」，真係一啖沙糖一啖屎！

嗱！羅致光先羅列咗各大志願機構成立時間，比社會福利署成立早近一世紀，用嚟證明民間反應比官方快，原因係「政府制定政策需時」。其實呢，稍為讀過歷史都知，港英政府喺第二次世界大戰前，幾乎對華人社會不聞不問，民間先出現互助組織，實行自救；到二戰結束，港英政府權威受挫，礙於各方壓力，先推動社會服務發展，背後仲有一大堆因素影響，關「制定政策需時」咩事啫。事實係政府「不為」，唔係「不能」囉，呃細路仔唔識世界啊。

羅致光之後大讚非政府機構是社會福利服務嘅先行者，提到先導服務獲社會同政府確認後，就可獲得政府資助，成為主流服務，然後話民、商、官三方角色係「社福界出策出力，商界出資源，政府提供1比1的配對資助」。聽落去好似合情合理，實則就係將責任風險轉嫁畀民間。簡單啲講，就係叫民間出錢出力搞好先，搞得掂囉，咪畀番錢你。咁搞唔掂呢？更多社會服務係針對小眾，成功都未必有回響，現時不難聽到有社福界人士抱怨，為咗拎到政府資助，行善變咗求名，服務重量不重質，成班社工個個月變晒「追數佬」。

未完㗎！羅致光一開始拎「救世軍」口號修改成「那裏有需要，那裏就有政府資助」，已經有暗諷意味，最後仲刻意提到商界要「發財立品」，提出企業社會責任、創造共享價值云云，話商界同非政府機構參與係不可或缺。嘩！好大嘅官威啊！好彩佢都知政府推動社會福利發展係責無旁貸，之但係完全本末倒置呢。老實講，如果港府除咗提供資助，扶助志願機構之外，其他乜都唔使做，咁留筆資金喺度咪得囉，留你喺度托咩，仲要花納稅人嘅錢出糧畀你喎。

功夫茶上回講到「面對質疑，官員應思考解決方法」。點估到羅致光面對輿論質疑，態度竟然係「叫人哋做」，係咪吹脹呢！查實港府首先應思考不足嘅原因，會唔會係資金未能用得其所，有冇可能係程序手續過於繁複，而唔係第一時間將個波踢畀人。講真，面對某啲高官一個比一個廢，無論係社福界定係商界，老早思考緊自救方法啦，仲使聽你廢噏咩。