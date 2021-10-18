世界視線：中國與不丹攜手　印度失預算心慌

中印邊境問題吵得愈狠，中國的外交動作做得愈快。最近，中國與人口只有77萬的不丹簽署備忘錄，商定「三步走」討論兩國邊界糾紛。這次中國與不丹攜手，大有宣告不丹或割斷與印度合作的舊關係，隨之而來的交鋒只有兩個方向，一是中印關係更惡劣，邊境紛爭升級；二是印度失去不丹這個擋箭牌後，只能放棄獅子開大口的作風，尋求與中國磋商邊界問題。

中國外交部部長助理吳江浩日前以視像方式與不丹外交大臣道爾吉簽署備忘錄，內容是有關加快邊界談判「三步走」路線圖。中國與不丹早自1984年已開始磋商邊界談判，以解決兩國綿延600公里邊界線上的爭議，雙方爭議地段不多，較矚目的就是洞朗，但有印度這個不丹盟國，中、不之間的接洽障礙多多。

未料就在中印軍長級會談談不攏、兩國軍人在中國稱為藏南的地區拗了手瓜後，中國與不丹忽然簽署備忘錄，這一下印度着實慌了，在國際文宣上謊話連篇的印度，至今都找不到說詞，只能從牙縫中擠出會密切關注事件進展的話。

中國與不丹的邊境爭議焦點是洞朗，此稱呼是藏語發音，不丹稱該地區的發音與藏語相似，印度則稱此地區為拉達克。2017年印方軍人進入洞朗爭議邊境地區破壞解放軍修築道路，引起近年中印軍人首次大規模對峙與較勁。中國向來不接受印度聲稱在上址的邊境線，認為上述地區的邊境爭議只是與不丹未談妥，沒有印度甚麼事。但印度不是這麼看，總理莫迪、參謀長、軍方官員等，近年常到他們聲稱的拉達克地區前線，更指已在上址陳兵10萬人，因為印度清楚知道，一旦中國與不丹商妥邊境線，印度真實的邊境線很容易被卡得死死的，所以才會如此焦急。

印度有何後着，密切留意就是，但中國以外交手段解決邊境爭議的努力卻是世人可見。與中國有邊境接壤的國家有十多個，如今大部分（例如俄羅斯、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、越南等）都解決了邊境糾紛，這次與不丹簽署備忘錄，奠定彼此更深入發展友邦關係的基礎，這個備忘錄對兩國都是一個劃時代的進步，值得中國人期許，卻令印度難眠了。