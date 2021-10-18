正論：髒亂後巷遍各區　食署巡查了哪兒

金玉其外，敗絮其中。香港號稱國際都市門面光鮮，衞生情況卻每況愈下，普遍後巷髒亂令人側目，食環署動用大量人手資源巡查清潔，效果差強人意，本報記者直擊多區數個後巷黑點，簡直是淪為垃圾崗，究竟食環署巡查了哪兒？

首先是深水埗區，多條後巷天井滿布垃圾，堆積如山，而福榮街後巷天井被大量帆布、竹枝、膠桶及膠籃等雜物佔據，當中不少屬易燃物品，若有火種從高處丟下，隨時惹起火災。亦有不少人拋下用過的口罩，帶來散播病毒的風險。福華街及南昌街附近一條後巷，堆滿了藏有食物殘渣的膠袋，引來老鼠垂涎，記者直擊至少六隻老鼠在垃圾袋上「開餐」，食環署在旁設置的老鼠籠如同虛設。

深水埗曾被視為新冠肺炎疫情重災區，一度有樓宇及街道區域被圍封作強制檢測，解封後卻沒有加強清潔，衞生情況依舊惡劣，垃圾照樣堆積，後巷污水流滿地上。油麻地、佐敦也有類似情況，疫區解封後，一場洗太平地的「清潔騷」，時任食環署署長劉利群裝模作樣到場視察，上鏡曝光後揚長而去，就靠這些門面伎倆，竟然讓這個廢官扶搖直上，不久之後晉升為食衞局常任秘書長，不用再去街道做騷了。

港島區後巷髒亂比起九龍區亦「不遑多讓」，其中一個原因是被廣泛利用做食物加工場地及廚餘集散地。灣仔駱克道一條後巷前面是多間食肆，巷內有人架起爐灶及大型鍋爐煮食，將廚餘倒在坑渠上面，麵條漂流滿地，衞生情況十分惡劣。而北角春秧街有污水渠爆裂，一年以來沒有維修，污水長流，製造病毒細菌溫床。

食環署聲稱成立了24支後巷清潔小隊，專責處理後巷事宜，究竟他們做了甚麼工夫，去了哪兒？申訴專員曾炮轟食環署的外判街道潔淨服務涉及5宗罪，審標不問責，承辦商在「過往服務表現」評分中獲0分，都可以再次中標，對於服務欠佳的承辦商的懲處亦太輕，缺乏阻嚇力。而食環署人員巡查外判商服務亦失職，周末及公眾假期不見蹤迹，如何履行監察責任？難怪市民對街道潔淨服務的投訴激增。

食環署的政策往往令人摸不着頭腦，劣政比比皆是，3年前起在全港各區共安裝275支「天眼」，全天候監視捉拿垃圾蟲。耗資3,200萬元，但該署竟然將其中45%的「天眼」停止運作，並且在官網公布停運「天眼」的地點，公告天下，等於自廢武功，缺乏公德心的人士自然肆無忌憚又在後巷傾倒垃圾，本報頭版報道後，各界皆炮轟食環署有天眼不用，淪為紙老虎，白白浪費公帑。

一個巴掌拍不響，食環署固然是失職，但工會團體亦說公道話，指食環署清潔一般是採取聯合行動方式，員工清潔後，一轉頭食肆又製造垃圾，打回原形，希望對食肆採取扣分制度或在發牌時加入條款規範。食衞局負責制訂政策，責無旁貸，局長陳肇始庸碌無能，連基本市容衞生也搞不好，肉眼可見的污穢都視若無睹，對無形的病毒更加束手無策，這種廢官不下台，不單止後巷，大街小巷都會淪為垃圾崗！