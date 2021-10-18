在防疫方面，香港還可比國外為嚴，也更有效，但相對內地，卻在清零和防疫兩方面都遜色得多，主要是政策與措施不夠嚴厲。香港的選擇，乃是否如新加坡那樣與疫共存，以高疫苗接種率來迎接變種病毒的衝擊？

新加坡不能不如此，是因為作為城邦，500多萬的人口，與國際市場緊密連接，封城隔離，經濟民生難以長期支撐。鄰國的馬來西亞、印尼亦陷疫情惡化，且新加坡與之邦交不足以使之作為依靠。

香港不同，倚靠內地，內地疫情受控，經濟社會大致恢復，且防範嚴格，不易使疫情惡化。更重要的是，內地經濟龐大。香港早已依靠內地，才有今天的繁華，內地是香港最關鍵的經濟條件，若能通關，至少部分地打通香港與內地的相鄰空間，香港可迅速恢復經濟。可惜的是，特區的官員始終抗拒通關，抗拒在防疫方面與內地聯防互通。

這幾天，特首林鄭突然取消深圳之行。香港的人大常委譚耀宗本要到北京參加會議，卻遭國家防疫部門以香港有源頭不明的新冠疫病而阻止赴京。這些都是嚴厲措施，也凸顯兩地防疫的嚴寬不同。國家防疫部門與深圳的反應，明白地同時表達內地政府對香港防疫政策的強烈不滿。不僅以現時條件通關不成，且港人入內地亦受嚴格限制，高官不可豁免。

香港防疫本來不會困難，內地防疫治疫成就突出，香港只要在內地政策基礎上稍作改善，便可事半功倍。可是，特區政府的官員卻不此之圖，硬是要與內地有大的差別，或許以此暗示對中央政府和內地的不信任。當前香港社會對與內地通關已有共識，卻卡在特區政府拒絕沿用內地健康碼，或與內地健康碼體系相通。堅持抗拒，以港人福祉作代價而無效用的堅持制度自主，這是挾持港人利益與中央政府作政治角力，迫使中央政府接納他們無理的要求，他們寧願讓香港社會繼續承受不通關之苦。他們有着高薪厚祿，也多有外國歸宿。這批香港精英是可以不顧一切，不顧普羅大眾的死活。

中央政府可以怎辦呢？一是警告，二是出手。且看香港這批精英可堅持抗拒多久，香港的愛國愛港人士難道坐視這樣的政治抗拒而不理嗎？社會與立法會應公開表態，要特區政府有關部門改變抗拒的立場，立刻採用內地健康碼作為與內地通關的憑證，強制執行。