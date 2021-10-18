《港區國安法》實施一年多，許多反中亂港組織和個人被懲處、被打掉或自行解散，狼狽逃竄。沒想到，香港大學要處理擺放在校園內24年的「國殤之柱」卻遇到了巨大阻力，遇到了反中亂港殘餘勢力、潛伏在某些領域的港英餘孽與外國勢力相勾結的反撲。

這不奇怪，這支醜陋無比的「國殤之柱」，本身就是反中亂港勢力和外國勢力相勾結的產物，現在它要被剷除了，自然會引起他們的反撲。這件事，外部勢力已紛紛插手，丹麥外長和議員公開說三道四，指手畫腳；代表香港大學向支聯會交涉處理此事的美資律師行忽然「縮沙」，拒絕再代表港大處理此事，明顯是要把事情「吊」起來，爭取時間在國際上大發酵，掀起風浪。

香江府衙則表現了一貫的遇事繞着走、不作為，聲稱不評論此事。那個「國殤之柱」的創作者丹麥雕塑家更是聲大夾惡，胡說遷走「國殤之柱」的舉動，猶如意大利「黑手黨」，要求給他巨額賠償，要求「完整地移離香港，或移至美國、歐洲展出」。

仔細看看，一堆糾纏如蚯蚓糞蛆的「國殤之柱」上的人頭像，全部都是高額凹眼的西洋人頭像，作者要表達的是哪個國家的「國殤」？簡直九唔搭八！不過，這種「藝術」手法倒是清楚表達了一個事實，當年「六四事件」確有西洋之國的黑手造勢，作者是要把對中國的傷害、對中國人民的傷害當成功績留下來，在雕像基座上則刻着「屠殺」之類的字句。

這「中西合璧」的目的，是要讓港人牢記仇恨，實現顏色革命。支聯會就以「國殤之柱」的「精神」為圖騰，年年舉行遊行和燭光晚會，將其承傳和發揚。

當年沒有《港區國安法》，反中亂港橫行霸道，「國殤之柱」就能豎立無忌。現在有了《港區國安法》，這種向國安挑戰、煽惑人心、製造仇恨的東西，還能讓它存在嗎？把它剷掉，哪要用那麼多廢話！