過去常說政治歸政治，法律歸法律，政治不可以凌駕法律。可惜現實並非如此，政治凌駕法律的例子比比皆是。原代表香港大學發信予支聯會，要求移除「國殤之柱」的老牌美資律師行孖士打，突然聲明不再代表港大處理相關問題，正是政治凌駕法律專業的新鮮例子。

雖然孖士打沒有交代突然放棄代表港大的原因，但明眼人都知道必是政治因素作怪。據外媒報道，在20多個非政府組織施壓之下，此事已提升到孖士打全球管理委員會層次，美國多個合夥人也表達關注，最後由最高層拍板，相關回應亦由美國辦公室直接處理。由此可見，此事不僅涉及政治因素，而且觸動西方反華勢力的神經。孖士打最初聲稱受港大委託處理一宗「地產事宜」，是為了協助客戶明白及服從法律，而非旨在評論歷史事件。沒想到短短幾天就自打嘴巴，不惜背叛長期客戶，請問誠信何在？專業道德何在？法律精神何在？

不管怎麼說，國殤之柱未經校方同意而長期擺放在校園，港大要求移走，合情合理合法。創作者高志活惡人先告狀，固然無恥，西方反華勢力借題發揮，更是無聊。明明是自己理屈，反而說成政治打壓，以此製造國際輿論，糾集反華勢力，正是他們在香港反修例黑暴中的慣用伎倆，大家早已見怪不怪。只是今時不同往日，他們企圖利用這根邪惡之柱興風作浪，恐怕打錯了算盤。

過去中央懾於外部勢力，往往採取息事寧人的態度，現在已「不吃這一套」，自然無所畏懼。既然此事已牽涉到政治乃至外交層面，港府和中央都不能再袖手旁觀，如果港大不敢動手移除邪惡之柱，港府和中央不妨代勞。高志活之流不過是反華小丑，除了嗡嗡叫，還有甚麼能耐？