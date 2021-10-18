在網上看見一則「趣聞」，話說有體檢中心職員爆料，指由於近期移民人數大增，需辦體檢簽證，預約不斷。某日突然有一家五口無預約殺到，打尖之餘還極不禮貌，得悉5人體檢費約萬元即大吵大鬧嫌貴，那位港媽還振振有詞指一萬元夠交租了，罵體檢中心食水太深，令人嘆為觀止。

不難估計，那急於移民的一家五口九成是黃絲，而且必定冇乜錢。說他們是黃絲，除了因為黃絲最熱衷於移民，更因為他們往往將移民當成兒戲，又往往將英國等西方國家想像成人間樂土，以為捲鋪蓋拿起BNO走人便一天光晒，卻萬沒想過移民的開支很大，衣食住行樣樣要錢。結果有的去了英國找不到工作，租不到屋，入不到學，才如夢初醒慨嘆原來移民並不簡單；有的則人離鄉賤，在香港原是專業人士，移英後卻要從事東歐勞工都嫌棄的體力或基層工作，不是在超市做倉務員，就是揸貨車，甚至連全職工作也找不到，只能充當兼職。

有香港導演還向在英的黑暴青年教路，叫他們忘記過去，甚麼低下工作都要做，「西方人觀念好平等，不會有高尚與低下工作之分，愈辛苦的工愈搵到錢」，直接反映港人移英後並不吃香，等待他們的只有低層工作；但最搞笑是叫他們的子女必定要學好中文，「因為中國市場太大，識中文就會搵到食」云云。

原來這班人飄洋過海，就是為了讓下一代學好中文到中國搵食！到底他們移民的目的是甚麼，筆者真是愈聽愈糊塗。正如同文所說，「人必自賤而後人賤之」，黃絲之所以令人看不起，最大原因是無腦，將世界想得過於簡單，以為凡洋人皆好凡中國皆衰，渾然不知風水輪流轉，連崇洋導演都叫移英港人學好中文爭搶中國市場，難道這就是阿Q精神？