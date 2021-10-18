全世界都在關注環境保護，港府也將環保政策作為未來施政重點，《2021年施政報告》中宣布了「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略，為實現在2050年前達致碳中和的目標。

在上周二進行的立法會環境事務委員會會議上，環境局表示會發布《香港氣候行動藍圖2050》，詳細闡述策略和目標，筆者十分支持，但需注意的是，我們有策略和目標之時，也要注意落實執行細節，否則難以說服大眾一起參與。

環保不單止對香港來說，更對世界而言，是一件好重要的任務。特區提出爭取於2050年前實現碳中和的目標，看起來都不錯，但到底怎麼落地實施減低碳排放，如何處理塑膠、玻璃和四電一腦等廢物？怎樣源頭減廢或循環再用？全部都是有商業和科技上的因素？究竟有甚麼具體創新的思維？政府都要一一解釋清楚，不僅要提供具體的藍圖，還要提供金錢、技術、資源、撮合智慧和合作團隊，以及宣傳等等，全部做足，才可促使持份者接受，更多人了解和參與。

實現環保目標，筆者建議政府扮演三個角色：第一，政策和執行推手。雖然政府是環保政策的制訂者，但也是落實工作的推動和執行者，同時要與創新及科技局展開合作。《施政報告》提出創科局未來將會重組成「創新科技及工業局」，以推動香港再工業化。政府更預留250公頃土地予創新科技發展，而環保是工業亦可以是創新科技範疇，促進現有工業現代化和環保化是恰當不過。

第二，合作夥伴的撮合者。實現環保目標，僅靠政府自身孤掌難鳴，尋找幫手是必須的。政府應撮合大學參與以提高產業學研水平；撮合法律行業的參與以提高生產過程的合法性；撮合其他中介服務的參與以提高經濟效益和產業化。第三，遊戲監督和利益分配者。在挑選和撮合各中介服務者過程中，確保參與者的專業水平和承諾表現，錢要花得合理。有些中介或環保團體口號喊得很響，但其實只在乎中間抽水。政府必須確保參與者能有所發揮有所作為，也確保利益公平分配。

筆者認為，在涉及公共政策上，政府是政策制訂者，也是執行者、資金提供者、技術指導者。環保既是商業，也是公益，政府在利益分配上可朝共同富裕的方向進發。