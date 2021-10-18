保安局局長鄧炳強日前談到《施政報告》關於落實《基本法》第23條的本地立法工作，他提醒各界須慎防有人會千方百計對立法工作「妖魔化」及惡意抹黑。坦白說，黑暴就如電騙黨，港獨思想就是其行騙劇本，受害苦主不分年齡、職業、社會階層，又豈能不防？

除非是黃絲、黑暴等一類想香港徹底完蛋之徒，否則都會同意完成23條立法，禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，絕對刻不容緩。網上甚至有人拍片稱當年對23條立法並無太大感覺，但經歷黑暴亂港一役，認為必須及早杜絕反中亂港漢奸走狗再作惡搗亂的空間。

自從《港區國安法》生效後，黑暴亂港雖比前收斂，但那只不過是偃旗息鼓，黑暴團夥與縱暴黃人依然活躍於網絡，戴着頭盔繼續宣揚港獨，有些則自封「旁聽師」，出沒於黑暴案件審訊的旁聽席，為黑暴及港獨思想聲援。凡此種種，當局又有否正視呢？

有前特首將黑暴比喻作疫情，認為須預防及治療雙管齊下。然而，新冠病毒無色無味無臭，非肉眼所能見，但黑暴與縱暴黃絲卻膽大包天。再說，美國醫生約瑟夫‧麥科明克在一本探討病毒的著作中說，「人類才是病毒世界的入侵者」。病毒沒打算害人、沒有大佬，但黑暴攬炒背後有外部勢力，有一套大同小異的劇本，輸往世界多地，對其想要制裁的政權施以顏色，革他的命。

因此，新冠病毒雖害人不淺，重創社會經濟，但以黑暴來相提並論，多少有點侮辱新冠病毒，因為病毒從沒打着「健康」之名行私刑之實，比起自稱公義的黑暴算是有所不為。對付新冠得清零，何況更惡毒的黑暴？消滅黑暴不是選擇題，而是必答題。