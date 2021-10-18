在實施《港區國安法》前後，有國際對沖基金看淡香港前景，悍然沽空港幣，一出手就建立了3,000萬美元空倉，傳聞槓桿比率高達200倍，聲勢委實不小。然而，國安法推行至今一年多，事實證明，香港經濟穩如磐石，上述的沽空基金，至今已虧損了95%。

過去一段日子，筆者身邊不少朋友，都說要沽港元、買美金，將香港講得像是山雨欲來。大約兩、三年前，一對年輕夫婦夤夜來訪，說想把自住房子賣掉，但覺得茲事體大，不敢率爾為之，故來問我的意見。他倆想賣房子，主要是女的提出，提出的原因是她母親不停說港元快將崩潰，囑女兒和女婿要趕快賣樓，將錢換作美元。

當時，女的公餘在唸博士，男的在唸碩士，都是飽學之人，何以會相信聯繫匯率脫鈎的謬論？兩人說，自己其實不大相信，但他們的家長信。為甚麼家長會信？因為老人家天天聽反對派網上評論者的意見，這些人不停「唱衰」香港，其中預言港元脫鈎最力的，是一個由內地流亡美國的富豪，近年他變身做KOL，日夜「放負」，不少愚者信以為真。

那是我第一次確切感受到反對派KOL的威力，竟然可以將妖言講成真理，更可以讓一些人篤信不疑。來訪的夫婦，女的十分孝順，不忍心違逆母親。我就跟她說：「你把房子賣掉吧，過兩年如果港幣不崩盤，母親自然就不會再相信那些KOL的鬼話，到時候重新買入房子，雖然一買一賣，最少也得耗費數十萬元，但這樣做，能夠讓老人家圖個安心，或許也是值得的。」夫婦二人果真孝字當頭，過幾天便把房子賣了。如今事隔兩年多，又重新買回，過程中平白耗費了許多金錢。

反對派KOL的為害有多大，於斯可見！