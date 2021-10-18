港府提出《北部都會區發展策略》擬長遠發展新界土地，予人「鴻圖偉略」之感，因為一旦成事，新界北大變天，釋放無窮土地，可以建許多公屋，幾乎令基層「人人有公屋」，「房事一通，樣樣輕鬆」，香港從此不一樣！

然而，政府「志大」，卻未必可以實現，唔少論者亦指政府一味吹水，同「清談」冇乜分別！一般皆指出，現時由土地規劃至樓宇落成，所需嘅造地程序冗長繁瑣，需「過五關斬六將」，譬如地政總署審批發展規劃時，並無訂明法定嘅審查批准時限，另土地承租人更往往會因細微修改，而要進行複雜嘅修訂土地契約程序。換言之，一塊生地要變熟地，再建屋入伙，短則5、6年，長則數十載。

本報「正論」一再提醒政府要拆牆鬆綁，勿再蹉跎，並指深圳嘅社會和政府投資房屋建築項目，從進入網上審批系統到完成不動產登記審批，整個審批時限分別只需30和41個工作日，香港簡直望塵莫及！旨哉斯言！事實上，東方傳媒機構喺新一份《施政報告》尚未出爐前，已經率先向港府獻藍圖，建議發展局精簡審批程序，並且向深圳政府借鏡，以專責部門提供一條龍服務處理規劃、發展及發牌等審批，否則一味誇誇其談，清談累事！發揮深圳嘅「時間是金錢，效率是生命」，才能成為成功嘅實踐者，而唔係吹水嘅海市蜃樓夢想家！

呢，清初思想家唐甄，佢喺山西長子縣做知縣時，為咗動員百姓種桑養蠶，不但挨家逐戶做說服工作，而且帶頭示範，結果一紙文書通告未發，就喺一個月內種桑超過80萬株。唐甄嘅成功，正正說明「為政貴在行」，一味吹水廢噏而不問落實，同「牛牯跌落井，有力使唔上」完全冇分別！本報為政府所獻嘅藍圖，個個經世致用，唔用就笨！