港府貫徹區議員要莊嚴宣誓的工作進度，已去到「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」的階段了。那些符合法例要求的區議員，當可在宣誓後續履職；不合資格者被即時停止職務；尚有疑問者或公眾強烈補充資料的被投訴者，當局必須徹查，一個偽裝者都不應被留下。

政府已明確宣布，未來要集中精力做好兩場選舉，不會搞區議會補選。那麼便讓社會對這一諮詢性質的議會的功能和作用，有充分的時間做認真的反思和總結經驗教訓，研究區議會在新的形勢發展要求下，應如何撥亂反正，去蕪存菁，徹底改革，落實和發揮《憲法》、《基本法》和《港區國安法》所賦予的歷史使命。倘區議會不去殖化，仍殘留港英陰謀的火種，那麼完全取消、大慳市民的血汗錢也是好選項。

港英在退出香港前悉心構築區議會，推動組成沒英國人的代理人治港宏圖的最基礎一環，經歷2019年黑暴洗禮區議會全面淪陷後，便把英國人這個陰謀浮出水面了，今後區議會如何防止歷史重演，值得深思。

區議會由於選區細、代表的人口少，在選票導向下自然形成極端的小選區、小群體、地方主義及民粹化，加劇社會的對立和分化，不利促進各階層市民求同存異、同心建設和諧社區，對此，有必要研究如何解決。同理，區議會改選時自然出現各種政治勢力提早部署搶佔及控制區內居民組織，如業主法團、業委會、互委會等，令居民組織跟着政治化，偏離以服務市民利益放在首位的現象。

倘區議會故步自封，不能為「一國兩制」培養人才的話，又不能做到如實反映真正民意，更未能在配合行政主導上發揮地區議會的積極性，那麼就沒有必要動用龐大公帑保留區議會了。