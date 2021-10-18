特首林鄭月娥早前發表《施政報告》，重點提及維護國家安全，將會全力推展《基本法》23條立法。在香港，受到地緣政治環境、中美角力和間諜「無罪」等因素帶動下，部分國家和地區明目張膽地在香港進行間諜和策反的工作，其中美國更公然安插情報人員進佔本地傳媒，並在中央情報局內成立「中國任務中心」，意圖將香港形塑為：「例外的中國」，進一步威脅中國的國家安全和對港管治。香港何時才能徹底平息「黑暴震撼」，告別「西方反華諜都」呢？

間諜行為從來都是犯罪，嚴重者可被判長期監禁甚至死刑，但在所謂「政治默契」下，不少國家都會因應特定原因而「半放綠燈」。在港英治下，為求方便取得和交換對華情報，香港故意在「間諜罪」方面留有空白，成為全球罕見的「間諜安全港」；並在英國「軍情五處」的指揮下，發展成為「全球三大間諜中心」和「冷戰三大特務中心」。回歸後的香港，社運政爭不曾稍歇，甚至出現「攬炒」、「港獨」等謬思，一切都自來有因。

至於美國，在「修昔底德陷阱」式戰號下，一直大打「香港牌」，既強行介入中國內政和特區事務，又積極培植「代理人」，安插情報人員進佔本地媒體並藉此向「反中亂港」分子揮舞指揮棒，都是人所皆知的鋪排。

伴隨中美角力激化，美國轉移和調整其國安戰略重點，竟成立專責搜集有關中國情報的「中國任務中心」。據披露，具體的部署有三：第一，加強對華情報的工作和力度，實行相關機構全員聯動配合；第二，重點發展新興科技，提高對華諜報的技術和分析能力；第三，調整情報工作重心，轉移目標布局。

好明顯，設立「中國任務中心」是美國全面改革整治對華諜報工作的一部分，中美未來諜報交鋒的頻率和強度會不斷攀升，進而影響國家的國安戰略和中美關係的變化走向，這雖不屬特區的管治範疇，但只要美、英等國的「香港牌」一日不停，香港都不容繼續被操弄為「西方反華諜都」，更要強力堵塞「間諜安全港」的國安和法律漏洞。

有關國家安全的《基本法》23條的新法案，其中一個研究重點，是打擊外國情報單位竊取國家機密的間諜活動。按規定，香港本需就禁止「叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府、竊取國家機密的行為、外國的政治性組織在港進行政治活動、香港政治性組織與外國的政治性組織建立聯繫」等7個範疇自行立法，但受壓於內外串連的政治力，《基本法》23條仍未完整立法，部分罪行散處於不同刑事罪行條例，有部分更仍是一片空白，未足以應付包括「黑暴」等危害國安的情況，特別是在應對間諜方面，更需加強立法執法，實現事前嚴防、事後嚴懲的立法目的。