世界視線：華研高超音導彈　美國震撼失優勢

美國視中國為競爭敵人，最不希望看到中國軍力強、國力強、世界影響力強。可是，這個秋冬相信美國失望透頂了，外媒披露，中國早在8月已成功試射高超音速導彈，加上早前的珠海航展透露第五代戰機已改用中國自產的發動機，未來還有一個消息，內地媒體已預告中國第3艘航母將登場，中國接連放震撼彈，嚇驚的人當真不少。

今年下半年，中國軍事界好消息不少，這裏只談英國媒體的揭密，指中國於8月由長征火箭搭載了高超音速導彈進行試射，據報，導彈落地位置距原有目標點相差了30多公里，英媒聲稱試射是失敗的，但外界的反應卻是中國十分成功，首先是有了，其次是得悉導彈試射參數的國家吃驚了。據英媒報道，美國的反應最強烈，還灰心地承認「情報部門都不知道」此事。

美國怕甚麼？當然是怕這個劃時代的超高技術武器，中國試射的這款導彈能在太空的低地軌道環繞地球飛行，能夠突破美國在全球多個國家及地點部署的反導彈系統安全網，而超過音速幾倍的導彈在極速移動時，能夠改變路線，美國雖部署了大把反彈道導彈作攔截之用，但怎麼追蹤一個飛得快、且變得快的導彈？更要命的是，這款導彈能夠攜載核彈頭。完了，這下美國徹底喪失了憑軍事優勢，隨時耀武揚威令中國難看的底氣。

要知道，當今世界只有少於5個國家在競賽研發高超音速導彈，俄羅斯本月已在潛艇上完成試射新的高超音速導彈。美國亦早已具備超音20倍的高超音速導彈。如今，美、俄高超音速導彈俱樂部的睡榻邊，新增了中國這個新玩家，大家怎能不重新打算盤。

近年美國對中國小動作多多，先後打過貿戰牌、新疆牌、香港牌及多年視作王牌的台灣牌，圖拖住中國崛起的步伐，可憐這些牌如今都成了爛牌，即使曾經製造過話題，引起世界矚目，結果還是失敗、太失敗，終極失敗。如今，中國的軍事實力再一次震驚世界，美國還能打甚麼牌？恐怕只剩不好打、且作用差的印太牌了。