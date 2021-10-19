功夫茶：魚骨泊位助防火　無視藍圖又生禍

本港避風塘泊位雜亂無章，為人詬病已久；香港仔南避風塘今年6月先發生「火燒連環船」，尋日又嚟單遊艇大火，好彩無人傷亡。唔係功夫茶事後孔明，東方傳媒機構早喺去年6月獻上藍圖，之後仲提出加強版本，重點加強消防警報，受到各界肯定，可謂對症下藥；奈何有關部門優柔寡斷，藍圖未受重視，結果祝融接連光顧，究竟係意外定人禍，大家心照。

日出東方，其道大光。東方近年獻上一幅又一幅藍圖，銳意助港府應民所需，希望為香港鋪設光明前路；其中建議港府倣效外國繫泊安排或本地私人遊艇會，設置魚骨形碼頭泊位；又進一步作出四大強化建議，包括泊位間需有一定距離，增設消防警報及自動灑水系統等；甚至為港府尋覓用地，提出大埔吐露港海灣甚適合發展。假如當局一早採納，喺尋日嘅大火中，至少唔會有無辜船隻受波及，甚至可更快撲滅火勢，盡量減低損失啦。

唔係賣花讚花香，而係有麝自然香。東方獻上嘅藍圖，受到有識之士關注，唔少立法會議員都讚不絕口。好似議員陸頌雄喺「火燒連環船」後，已提醒港府正視同改善避風塘泊位紊亂問題，講明應採納東方建議的加強版藍圖，為船隻提供安全、整齊，又易於管理嘅泊位設施。偏偏港府視而不見、心存僥倖，新一份嘅《施政報告》提到明年展開擴建香港仔避風塘嘅勘查同設計研究，增加船隻停泊區。唉，點止係忠言逆耳，直頭係明知山有虎，偏向虎山行，當正自己係武松，誓做打虎英雄咁話。

查實東方獻上嘅藍圖，又點止魚骨形碼頭泊位，例如提出改革社會服務令，紓解垃圾圍城亂象；倡議路邊樹木種植理想藍圖，減低路人被塌樹壓傷嘅風險；甚至急民所急，派遣記者尋覓未發現嘅棕地，偏偏港府唔識寶，當藍圖係草。最令功夫茶氣憤嘅，莫過於眼見本港動物權益保障不足，唔少貓狗受殘酷對待，東方精心策劃，向政府獻上嘅「貓狗善終園」藍圖，雖受到議員稱讚，更被立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討，最後竟然被漁護署幾句廢噏否決，有關部門慵懶怠政、一意孤行，由此可見一斑。

賢君治國，必然禮士親賢；魏徵進諫，都要唐太宗虛心採納。尋日嘅遊艇大火雖有損失，但正好係一巴摑醒某啲裝睡嘅官員，唔好再發春秋大夢啦。政府施政理應海納百川、盡聽社會各界意見；官員做實事，唔好吹水唔抹嘴，更加唔好怕畀人水，咪抱住「真理往往掌握喺少數人手中」嘅心態，當正自己實啱無錯。古有李世民以人為鑑知得失，今有東方當明鏡，港府仲使乜慌失失吖。