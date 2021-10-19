產評：華經濟整改有序　去內患化危為機

中國第三季經濟增長放緩，主要是受洪水、行業監管改革、房地產企業債務問題及能源危機等一連串因素所影響。時值全球貨幣政策正處於由寬趨緊的轉折期，內地當局有序放慢經濟步速，加強行業監管、化解債務危機，發揮市場機制，有效去除隱患風險，實乃着眼長期可持續發展的明智之舉，反有利捕捉疫後全球經濟復甦新周期的發展機遇。

作為全球第二大經濟體，內地經濟發展對全球供應鏈及經濟景氣的影響舉足輕重，故自必備受市場關注，結果剛公布的第三季國內生產總值（GDP）按年增幅僅4.9%，遜市場預期。客觀上，影響第三季經濟表現的洪災因素已消除，且末季以來疫情受控，惟考慮到進入冬季，電荒情況備受考驗，且內房企業債務危機持續發酵，故末季經濟料將持續放緩態勢。

其實，經濟體發展總有周期性，就如潮水般漲退有時。自去年初新冠肺炎疫情爆發以來，全球央行積極放水及維持超低息，激化資產泡沫。對於各國政府而言，如何確保貨幣政策正常化下，維持經濟復甦，避免戳破資產泡沫，實乃頭號棘手問題。

中國早於去年第四季叫停螞蟻集團中港兩地上市計劃，其實已開始着手為經濟降溫，包括持續加強行業監管，推行反壟斷，打擊資本市場無序擴張等問題；及後中國恒大爆發債務危機，對金融體系穩定性構成威脅，亦影響到整個樓市的氣氛和房地產相關固定投資的增速，這都是不爭的事實。

不過，內地樓市過熱、經濟槓桿增長過快，以及家庭債務負擔過重等問題，正是由於過去市場機制發展不足所造成，必得正視，而最好的化解危機辦法，就是尊重市場機制，讓市場自行調整去發揮作用。比如企業經營不善，破產收場，就要淘汰出局。雖然短期經濟增長會放緩，但政策上可透過精準投放資源，推出補助和建設為經濟兜底，這才能體現一國的治理能力。反正，如今西方經濟體仍在放水支撐經濟復甦，為全球經貿需求給力；而利率又持續低企，有利拆解「債彈」，內地經濟這番整改升級，如今不做，應待何時？

說到底，短暫的經濟增長放緩並不足懼，更重要的是適時把握機會應對經濟失調和風險隱患。尤其如今身處中美爭霸的大棋局，本來美國在技術和金融上擁有競爭優勢，只是適逢一場疫情，打亂美國經濟步速，聯儲局的「無限量寬」正處覆水難收境地。此刻內地不是要與美國鬥一時三刻的經濟增長，而是要設法把握時機化解「無限量寬」所惹的禍，以免他日全球金融危機掩至，被美國行使金融霸權收割。

近年，類似華融與海航等企業事件，正是按市場機制有序執行債務重整，相信這次化解恒大危機之途亦不會有例外。眼前的事實說明，內地經濟有自我調節的能力，並凸顯在完善法規下，市場機制行之有效，這是吸引外資更大程度參與中國金融市場開放改革的關鍵一步，亦為內地經濟迎接下一個上升周期奠下良好基礎。