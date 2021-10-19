正論：食安監管不周　港人健康堪憂

香港眾生，食不安心。食物安全事故層出不窮，市民經常在不知情下進食有損健康的食物，得不到應有的保障，今次輪到熱門的零食茶點餅乾被發現有問題，又是消費者委員會所做的調查，大眾才驚覺健康在不知不覺間被侵害，而相關部門更是後知後覺，信政府一成，豈止雙目失明，隨時傷腎「冇仔生」，甚至可導致生癌。

消費者委員會測試市面上60款預先包裝的餅乾樣本，全部樣本都驗出在加工過程中產生污染物，包括基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺，兩者對生殖能力都有一定程度影響。而85%屬「高脂」、「高糖」或「高鈉」食物，亦是健康大敵，如果當「飯」食用，例如某鹹餅乾成人一日吃8塊，就會超出建議指標，不但營養不均，甚至影響心血管及內臟器官等問題。

是次測試中亦發現近半樣本營養素含量，與標籤的差距，超出規定的容忍限度，最嚴重的一款克力加餅所驗出的飽和脂肪酸含量，更與標示相差高達76倍。亦有4款樣本標示為「0」的營養成分，卻被驗出在食物內，這樣對消費者非常不公平，注重健康的市民都會關注營養標籤去了解產品成分，生產商無論是有意或無意，都是在誤導消費者。

消委會促請生產商改良製作配方，以減少食品中的污染物、脂肪、糖及鈉含量，應加以檢視相關標籤及配方。然而消委會並非政府機構，沒有執法或糾正能力，所作建議亦沒有約束力，只是將調查結果公諸於世，助消費者參考作出正確選擇，當然亦希望在輿論及市場反應，能令商家作出改變，雖未至於紙上談兵，但影響力始終有限，而公眾是善忘的，若沒有機構持續監察，過了一些時候，事件丟淡了，又會繼續墮入食安陷阱中。

食環署食物安全中心，作為監察食物安全的機構，後知後覺，對於消委會測試結果，聲稱跟進及採取適當行動，對於轉介的檢測不合格10個樣本，要求商戶停售涉事批次的產品等，而未有標示反式脂肪含量的樣本，因為違反相關規例，將會採取適當行動。看似迅速回應，實際上是補鑊，本來是自己的責任，為何要其他機構提醒，才會作出行動？其他時候又在做甚麼？君不見多年來消委會揭發食物安全問題不知凡幾，同類情況出現無數次，有糧出卻由別人代勞，食安諸官可會感到汗顏？

2016年，內地含哮喘藥的活豬竟然通過重重關卡，流入市面，吃進市民的肚子內，食環署及食安中心監管錯漏百出，危害香港人健康，時任食衞局局長高永文承認把關不力，向公眾致歉，可是豬肉生意大跌四成，業界損失慘重。黑心食物可以來自世界各地，食安中心能否做好把關，大家又有信心嗎？法例規定食物名稱不得有虛假、誤導或詐騙成分，並應讓消費者充分了解食物的性質和類別。問題根源是空有法例，實際執行卻懶懶閒，市民食不安心，食安中心這個名字，實在是極大的諷刺。