美國大印鈔票，貨幣供應大增，按教科書的理論，美元應貶。但教科書理論太多假設，與現實經濟有頗大距離。結果美元不貶，反升。這就使美國放心繼續擴大貨幣的供應，以支付各種開支，用強美元去買別國便宜的資源和勞工血汗的成果。大不了增加負債，屆時也可用多印出來的美元償還，甚至賴帳不還。只要有人收美元賣東西給美國，美國便可一本萬利，而本只不過是印鈔成本吧！

無論美國用甚麼方法，也源於怎樣的國際因素，美元的遊戲並不可能永遠，它靠的是國際對美元的信心（真或假不論）。一旦對美元的信心失去，如建立在沙丘之上的強美元便會一下子崩潰。美元之前英鎊且有黃金支撐，脫鈎黃金之後，戰爭與美國的競爭相逼，英鎊也沒法靠印鈔票維生。美元強勢是眾多因素造成，時移世變，沒有紮實的國內生產、積累的財政資源、出口競爭力，美元強勢並不可以長遠維持。它需戰爭與金融危機才可把矛盾轉移至外國，也用戰爭與危機讓國內民眾承受最大的代價。

相對虛假的強美元，各國還是否要收美元出賣本土資源？假若政府不賣國，希冀可夾帶私逃至美國，不盲目迷信美國販賣的教科書理論，便要採適當的金融匯率政策應對。小國只能關國門，嚴控進口，減少對美元的依賴，也以此促進本土經濟，替代進口供應。若能得國外資助，減輕過渡期轉型的苦楚，也多有額外資金投入開發本土經濟，則事半功倍。但在美國等的市場與政治壓力下，國內精英反對，轉型不易，成功機會並不可保證。解決方法，一是全民共識，或是本地精英強制推行。前者難達到。後者引致國內外政治和軍事壓力制裁頗大，成功的國家頗少，古巴是一個孤例。

至於大國迴旋空間廣大，可卻同樣要求全國組織起來，抗衡美國的金融轉移矛盾的壓力，並以此推進本國自主發展的道路，在美國的控制欺騙之外形成真正發展的選擇。俄羅斯正是一個例子，中國及其他大國亦蠢蠢欲動。中國的一帶一路倡議更且用一國之力支援小國，聯結其他大國，阻止美國轉移矛盾。當前國際之中，只有中國才有足夠的財力、生產力、社會組織力與政治意志與美國抗衡。中國便是肩負天下安危了！

而美元升值或貶值便是美國勢力增減的標誌。