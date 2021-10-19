民進黨、蔡英文日前演說時公然鼓吹「兩岸互不隸屬」，再次惹怒北京。大陸國台辦發言人直斥所謂「互不隸屬」就是赤裸裸販賣「兩國論」，展現了「分裂國家的邪惡用心」，說明「民進黨當局的謀獨挑釁造成兩岸關係緊張動盪，威脅台海和平穩定，有必要打擊遏制」。

蔡英文拋出「兩國論」並非始於今日，而是已具有20餘年歷史，它是在李登輝時期出籠的，那時的「兩國論」還有些「限制詞」，有些「繞彎子」，叫做「兩岸是特殊的國與國關係」；那時的蔡英文是李登輝的「國安會諮詢委員」，據稱有份參與「文件起草」，後來蔡英文又出任了陳水扁的「大陸工作委員會主委」，「特殊」的「兩國論」又再喊得震天價響，蔡英文也「一舉成名」，成為李登輝和陳水扁的大紅人。

其實，「兩國論」的歷史若再追究，可以更長，可追到「兩蔣」時代，只不過國民黨那時一心要「反攻大陸」，要以「三民主義統一中國」，而且「反對台獨」，「兩國論」的前世是「台灣地位未定論」，是「兩個中國論」，是「一中一台論」。因此，那時北京一涉及台灣問題必定反覆強調反對「台獨」，反對「兩個中國」，反對「一中一台」，強調世界只有一個中國，台灣是中國不可分割的部分，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府。

「兩蔣」時代結束後，叛徒、漢奸李登輝急速轉向支持「台獨」，然而身為國民黨主席且懼怕大陸打擊，就弄出了「兩岸是特殊的國與國關係」來販賣「台獨」、分裂國家。再後來，陳水扁上台，乾脆搞「法理台獨」，為「台灣制訂新憲法」、「改國旗」，「建立台灣國」，把李登輝的「特殊關係論」拋在一邊。

現在，又輪到蔡英文重拾李登輝的垃圾，直稱「兩岸互不隸屬」，以「兩國」論之，大搞分裂也。